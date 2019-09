Célebre gaitero Carlos Núñez destaca en programación de Quinto Encuentro Celta

Este domingo a partir de las 19 horas Este ya tradicional evento artístico contará también con las actuaciones de Belenus, de Argentina, la banda de gaitas Aranxante, la rama de baile de la Sociedad Española y la coral Cantares de España

La presencia en Punta Arenas de Carlos Núñez, el reconocido mundialmente como uno de los mejores exponentes de la música celta, marcará un hito en la quinta edición del Encuentro Celta, que a diferencia de años anteriores, solamente tendrá un día de función, en la que se espera un Teatro Municipal lleno. La única jornada se vivirá este domingo, a partir de las 19 horas, y aunque la entrada es liberada, conviene estar temprano para conseguir un lugar, pese a que las puertas se abrirán justo a esa hora.

Un ejemplo, según el director del Encuentro Celta, Mario Pascual, de la necesidad que tiene Punta Arenas de contar con un recinto de buen nivel y amplio para recibir artistas de este calibre. Además, este tipo de música no es adecuada para un gimnasio, por ejemplo, y en la capital regional, solamente el Teatro Municipal cumple con las condiciones para este encuentro.

Pese a ello, y a que este año estuvieron a punto de no realizarlo, por temas de financiamiento, la llegada de Carlos Núñez espera consolidar este encuentro como una de las actividades artísticas más importantes de la Patagonia. “Más allá de que el encuentro ha sido bien catalogado por la gente que ha participado, y por el público en general, y que se ha consolidado como el encuentro más importante de música celta de Latinoamérica, dicho por los propios músicos, tuvimos dificultades, incluso pensamos que no íbamos a poder hacerlo”, reconoció Pascual, que tras un viaje a España, donde se reencontró con Anxo Lorenzo, un habitual invitado a este evento, “al final decidimos hacer solamente una noche, pero con el ingrediente principal de traer al más afamado músico del género celta a nivel mundial y a su grupo, ya que Carlos Núñez estarña acompañado por Pancho Alvarez, guitarrista; Xurxo Núñez, percusionista y María Ryan, que toca el violín irlandés y es cantante. Es un espectáculo de nivel mundial”, subrayó Mario Pascual.

Como si eso no bastara, se presentará también el grupo argentino Belenus y el ballet y banda de gaitas Aranxante, la rama de baile de la Sociedad Española y la coral Cantares de España, que estará a cargo de la obertura, en la que se rendirá un homenaje al recientemente fallecido filántropo Jaime Gutiérrez-Varillas.

Pascual lamentó sí que no se pueda contar con un recinto más amplio, ya que “hemos tenido una gran cantidad de mensajes de gente interesada en venir, incluso un matrimonio de Brasil. Pero nosotros no tenemos entradas, es liberado, por lo tanto, la gente tiene que ir con paciencia a hacer la fila, y las puertas de la sala no se abrirán hasta las 19 horas, como lo hemos hecho todos los años. No podemos garantizar que todos podamos entrar y quizás sea una buena muestra de que Punta Arenas necesita un espacio que cumpla con las condiciones técnicas para un espectáculo de este nivel”. Lamentablemente, prosiguió Pascual, “no existe la posibilidad de una segunda función, porque Carlos se va inmediatamente a realizar conciertos a otras partes de Latinoamérica, ya que él sale de su gira para participar en el quinto encuentro, un hito a nivel mundial que él llegue a la Patagonia”, reiteró.

Es por eso que el director del encuentro concluyó señalando que solicitarán que el encuentro sea reconocido “como actividad emblemática y tener para el próximo año asegurado los recursos para poder tener dos o tres noches con artistas de primer nivel, de Irlanda, Escocia, España, Gales, nos han escrito para venir. Necesitamos financiar este evento especialmente cuando se celebran los 500 años de la circunnavegación al mundo. Hay el ofrecimiento de una banda de 50 músicos que están dispuestos a venir, imagínate, una obertura con 50 músicos tocando instrumentos tradicionales, sería fantástico. Además, porque esta música tiene mucho que ver con nuestra identidad cultural, que es una amalgama de gente que vino de estos pueblos a hacer de Punta Arenas lo que es hoy, obviamente con la llegada del mundo chilote, que tiene una influencia inmensa de Galicia. Por eso nuestra cultura tiene mucho que ver con lo celta y por eso tenemos esta respuesta de parte del público, que se siente identificado con estas células rítmicas de este tipo de música, que algo activan en su inconsciente colectivo e individual, que los hace vibrar en estos cuatro años que han pasado, así que esperamos tener este año una noche espectacular”, finalizó Pascual.