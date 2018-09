Chiledoc rechaza “mensajes violentos” por documental sobre haitianos en Chile

“Petit Frère” se llama la película que se presentará este miércoles en el marco del programa Miradoc.

La Corporación Cultural de Documentalistas señaló a través de un comunicado, que sienten “decepción” por una serie de comentarios “racistas, clasistas y xenófobos que incitan al odio y la discriminación”.

La Corporación Cultural de Documentalistas Chiledoc, emitió un comunicado este lunes por los cientos de comentarios que, aseguran, incitan al odio y la discriminación. Los mensajes, registrados desde hace algunas semanas en su canal de Youtube, surgieron a partir de la publicación del tráiler de la película “Petit Frère”, cuyo protagonista es un inmigrante haitiano.

La organización, que distribuye el filme, manifestó su rechazo, ya que son “más de cien las opiniones” de índole “racista, clasista y xenófoba”. “Lamentamos que nuestras redes sociales sirvan para albergar mensajes de odio y discriminación hacia la comunidad haitiana en Chile”, declara la directora de Chiledoc, Paola Castillo.

“Creemos en el migrante como un actor social que enriquece nuestra cultura y seguiremos trabajando, junto a muchos otros que también así lo creen, por una sociedad chilena más justa, inclusiva y tolerante”, señala Flor Rubina, también directora de la organización.

“La película promueve el valor de la diversidad y es preocupante que haya personas que olviden que todos merecemos respeto. Necesitamos más películas que fomenten la tolerancia”, enfatizó Rubina.

Castillo destaca que, distribuyendo esta película, “buscamos impulsar la reflexión social en torno a temas de contingencia nacional, como es la migración en Chile, y brindar a los espectadores una nueva mirada en torno al tema. Ojalá cada día haya más documentales que nutran esas nuevas miradas”.

Para Rodrigo Robledo, codirector de “Petit Frère”, ha sido impactante el nivel de violencia manifestada en los comentarios, no tan sólo en Youtube sino que también en otras redes sociales. “Luego de analizarlos con detención, notas que son opiniones bastante similares, que no profundizan en la temática. Visto de ese modo, uno tiende a no prestarle importancia, lo que también es peligroso porque se naturalizan actitudes discriminatorias y xenófobas”, analiza Robledo.

“Uno de nuestros objetivos de ‘Petit Frère’ es dar a conocer un mundo muchas veces desconocido por los chilenos y, de alguna forma, terminar con este tipo de actitudes”, concluye.

Ciclo de documentales Miradoc

Para este miércoles, a las 20 horas, está prevista la exhibición de “Petit-Frère”, en el marco del ciclo de documentales Miradoc en Punta Arenas. La presentación se realizará en el Cine Estrella (Mejicana 777) y las entradas tienen un valor de $2.000.

“Petit-Frère” es una película que se impone como un diálogo entre lo colectivo y lo personal, una memoria viva que mezcla ensoñaciones y realidad. Esto, a través del relato de Wilner Petit-Frère, un inmigrante haitiano que observa y plasma en un boletín impreso, noticias de interés para sus compatriotas, residentes en Santiago.

A través de distintos personajes, el filme busca mostrar al público la cotidianidad del migrante haitiano, dando a conocer en un contexto íntimo su idiosincrasia, tomando la mayor distancia posible de los lugares comunes que lo victimizan.