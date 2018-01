Chilenos despiden a Nicanor Parra con masivo velatorio

Un masivo homenaje se realiza desde el mediodía de este miércoles en la Catedral Metropolitana al antipoeta Nicanor Parra, fallecido el martes 23 a los 103 años en la comuna de La Reina.

Es allí donde se realiza el velatorio del escritor, donde podrá ser despedido por todos quienes quieran acercarse hasta la Plaza de Armas.

Al interior de la iglesia, miembros de la familia Parra interpretaban canciones de Violeta Parra, uno de los deseos del fallecido. Esto estuvo en riesgo por algunos minutos, ya que los religiosos se negaron a que eso ocurriera por respeto al templo religioso. Sin embargo, la situación no pasó a mayores, pese a que en un momento la hija del poeta, Colombina Parra, sugirió devolverse a su casa de La Reina. Desde temprano llegó gente hasta la Plaza de Armas de Santiago para esperar su turno y poder despedirse por última vez de Nicanor Parra, sin importar las altas temperaturas que se registran durante esta jornada.

Entre quienes han asistido está la Presidenta Michelle Bachelet y su sucesor Sebastián Piñera.

Los restos del antipoeta llegaron a eso de las 11,30 a la catedral, sin que la carroza fúnebre pasara por el sector de la pérgola de las flores para recibir el tradicional saludo de las floristas, esto por los desvíos en el sector de Recoleta y el parque Forestal por la Fórmula E.

Sus funerales, en tanto, se realizarán el jueves 25 en Las Cruces, luego de una misa privada en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Su cuerpo será enterrado en su casa, tal como fue su deseo.

El gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Parra.

“Es importante que Chile pueda despedirse de él, que vaya toda la gente sin importar de donde venga”, sostuvo Isabel Solero Parra, hija de Catalina y nieta del antipoeta.

Por su parte, a través de un comunicado la Municipalidad de El Tabo dio a conocer los detalles para el funeral de Nicanor Parra.

“La familia Parra informó que el cuerpo de Nicanor Parra será traído a Las Cruces el jueves 25 donde se oficiará una misa privada a las 10 am. en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción”, apuntó el mensaje.

“Posteriormente, al mediodía, su cuerpo será enterrado en su casa de Las Cruces como fue su último deseo en una ceremonia con sus más cercanos”, añadió.

El recorrido que tendrá el cortejo rumbo a Las Cruces aún no ha sido revelado, por lo que se anunciará próximamente.

Relacionado