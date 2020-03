Chiqui Aguayo presenta su stand up “Mami Rostro”

Desde su participación en el Festival de Viña del Mar, en 2017, a Daniela “Chiqui” Aguayo le cambió la vida, convirtiéndose en una de las destacadas exponentes femeninas del stand up comedy.

La actriz, comediante, guionista y directora teatral tiene talento a raudales. Recorrió el país entero con la rutina “Saca a la Chiqui que llevas dentro” donde, junto con admitir que “no todas las mujeres somos finas y educadas”, -expresó- ahondó en las características de nuestra sociedad, donde, a su juicio, existe un reconocido doble discurso. Luego presentó “La vida es para ser feliz” y con su incursión como panelista de televisión creo en paralelo el Stand Up “ #Chiquielgranrostrodetv”.

Es en esa misma línea, hablar sobre las situaciones que le suceden en la vida diaria, es que Daniela escribió “Mami Rostro”, la nueva rutina con la que llega mañana al Hotel Casino Dreams. “Hace cinco meses fui mamá y me inspiré en ello. De cómo he vivido esta maternidad que ha estado atravesada por la contingencia del país. De cómo me las debo arreglar para compatibilizar mi trabajo en televisión, hacer mis presentaciones en vivo y ser mamá”.

Chiqui Aguayo señaló que los magallánicos podrán disfrutar de una rutina completamente nueva. “En el Festival de Olmué la gente conoció mi diario de vida. Ahora compartiré con el público de Magallanes mi nuevo diario de vida, escrito durante el embarazo”, enfatizó.

Sobre su retorno, la artista nacional confesó tenerle un cariño muy especial a la zona y su gente, ya que su madre vivió unos años en la ciudad. “Mi mamá fue parte de un grupo universitario de teatro en Punta Arenas, antes que yo existiera, pero siempre me transmitió el amor por el lugar”.

El show de Chiqui Aguayo está programado para mañana, pasadas las 23 horas en el escenario del Restobar Lucky 7. Un lugar que también es muy especial y familiar para ella. “El último show que hice antes del Festival de Viña de 2017, fue en Dreams Punta Arenas. En ese tiempo, sin ser tan conocida, la gente me recibió muy bien y eso no se olvida, por eso además estoy muy contenta de regresar”, indicó la comediante.