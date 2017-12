Christian Zerega dio a conocer su trabajo de pirograbado en la Antártica

Una gran oportunidad de que su trabajo trascienda las fronteras tuvo el artesano Christian Zerega, quien formó parte de la delegación de la Expedición Antártica Escolar, que se realizó la primera quincena de diciembre, en la isla Rey Jorge. Con su trabajo en la técnica del pirograbado, Zerega viajó hasta el continente blanco por haber triunfado en el concurso Antartikanos, organizado por el Instituto Antártico Chileno y Corfo, y cuyo objetivo es desarrollar una identidad regional con el polo sur mediante la creación artística. La idea es que los turistas vean que en la región hay todo un imaginario ligado a la Antártica.

Zerega logró este reconocimiento por su dominio de esta disciplina, en la que se graban dibujos en una placa de madera con un instrumento de metal. Esta expresión artística llamó la atención en las bases antárticas, donde el artesano entregó algunos recuerdos, confeccionados en el mismo lugar.

De estas formas, en las bases rusa y coreana, así como en las dependencias de la Armada y de la Fach, se encuentran algunos de los recuerdos dejados por Zerega a modo de obsequio, lo que le permitió difundir su trabajo, por lo que el balance fue más que positivo. “Nunca se me había pasado por la mente poder llegar a la Antártica, pero gracias a este maravilloso concurso que fue un proyecto de Inach, en conjunto con Corfo y la Pontificia Universidad Católica, y en el que fui el ganador, me trajo a la Antártica y la posibilidad de conocer gente tan maravillosa como la que se ha formado con este grupo de estudiantes, profesores, la gente que trabaja acá, las distintas personas que conocí en las bases; una experiencia única, increíble, y como siempre he dicho, desde que comenzó el concurso, estar en la Antártica es estar en el último paraíso del fin del mundo”, valoró.

Como buen artista, Christian Zerega absorbió cada una de las experiencias y retornó a Punta Arenas con gran cantidad de imágenes que espera estampar pronto en sus obras. “Llevo muchas imágenes, fotografías de los lugares que hemos visitado, me contacté con los jefes de algunas bases, porque ellos también necesitan tener su propia artesanía acá para poder regalar. Lo que me llamó la atención en términos visuales fueron los cerros con nieve y los tótems, que se pueden plasmar en un pirograbado, con un mapa de la Antártica a un costado, es cosa de ir creando, todo esto hay que procesarlo”, reconoció.

No fue lo único que llamó la atención de Zerega durante la expedición, que se realizó del 12 al 16 de diciembre. Las bases de otros países también lo cautivaron: “La de Corea me llamó la atención, porque están como en una pequeña ciudad, tienen de todo, los casinos con heladeras, la parte donde estuvimos reunidos, donde cantó Fernando Milagros, tenían una parte como discotheque, karaoke, que creo que sólo los ‘chinos’ lo pueden tener en cuanto a tecnología. Pero la experiencia que se vivió en todas las bases, en general, es el mismo espíritu de cooperación, de gente solidaria. Uno no habla inglés, pero igualmente uno trata de comunicarse, y ellos lo mismo”, subrayó.

Finalmente, el artesano reiteró sus agradecimiento al Inach, no solamente por el premio del concurso Antartikanos, que lo llevó a este viaje, sino además porque envían gente al Centro Artesanal Municipal, que, según reconoce, está mejorando, pero que le falta aún tener mejores plataformas de difusión.

“Creo que hay que mejorar la difusión. Di como idea que se podría grabar spots pequeños de cada uno de los locales, pero que sea regalado a oficiales de gobierno, empresas de turismo, para que se exhiba por ejemplo, dentro de los hoteles y sea conocido por los turistas, pero creo que son proyectos que a futuro generarán más conciencia”, concluyó Christian Zerega.