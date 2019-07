CHV estrena programa de conversación y entrevistas

Este lunes 22 de julio a las 16,30 horas, Chilevisión estrenará “Tu vida, tu historia”, su nuevo espacio de conversación y entrevistas conducido por Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren.

La apuesta se arriesgará con un formato diferente, y contará con dos bloques: en el primero, el invitado será entrevistado en base a lo que aparezca de él o ella en Google y en sus redes sociales.

Cretton será el encargado de llevar la conversación, mientras que Recabarren será la responsable de buscar por internet aquellos temas que han sido más comentados del invitado en la red.

El segundo bloque será una conversación que tendrá a un panelista diferente todos los días. Entre ellos estarán Pablo Aguilera, Eli de Caso y Paulina Rojas. Cada uno sumará un tema de conversación de debate.

También, los días miércoles, habrá un panelista especial que será un chileno que haya sido parte de un evento histórico, del que también se levantará la información disponible en internet.

Según Alexis Zamora, productor ejecutivo de “Tu vida, tu historia”, “este nuevo formato de Chilevisión tiene como invitada principal a la pantalla con información de internet. Lo que haremos es que los animadores incorporarán la búsqueda de Google como eje central de las entrevistas que le harán a los invitados, esto permitirá complementar la conversación y darle un elemento fresco y entretenido al programa”.

En tanto, el animador afirma que no podría estar más contento con el proyecto. “Estoy muy contento de hacer un programa que tenga que ver con entrevistas y conversación, particularmente es el terreno donde me siento más cómodo. En estos 12 años de trabajo en televisión, nunca me había tocado trabajar en este horario, por lo que será un descubrimiento y un gran desafío profesional”, agregó.

Por su parte, Recabarren señala que “estoy muy feliz de que el equipo me haya considerado a mí. Este es uno de los desafíos más importantes en mi vida, ya que da pie para comenzar una carrera en las comunicaciones. La cual me imagino estará llena de aprendizajes”.

Horario competitivo

El proyecto no tendrá un camino fácil, ya que estará en un horario que poco a poco se ha vuelto bastante competitivo.

Sin ir más lejos se enfrentará con “Verdades Ocultas”, que con dos años en pantalla sigue imbatible en rating. A eso también se suma la repetición “Amor a la catalán” en Canal 13 y “Amar a Morir” en TVN.

También hay que destacar en otros programas que se han estrenado en un horario parecido tampoco han podido conseguir buenos resultados. Basta con recordar “Más que dos” con José Miguel Viñuela y Claudia Conserva; y “Por ti”, con Cristián Sánchez y María Luisa Godoy, ambos de TVN. Caso aparte es el de “La Jueza”, que durante años lideró en sintonía en CHV.