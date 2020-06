Cinemax emite hoy el final de la primera temporada de Doom Patrol

A las 23 horas

Hoy a las 23 horas llega el final de la primera temporada de Doom Patrol, con un episodio doble, exclusivamente por el canal Cinemax. Basada en los personajes de DC Comics creados por Arnold Drake, Bob Haney y Burno Premiani, esta temporada siguió al grupo de súper héroes marginados con habilidades sobrehumanas, quienes investigan extraños fenómenos que ponen en riesgo a la Tierra.

El esperado desenlace de esta temporada trae a la pandilla de súper héroes junto a Flex Mentallo y Danny the Street, en su intento por rescatar al jefe del poder de Mr. Nobody dentro del Espacio Blanco. El grupo tendrá que decidir si acepta el acuerdo ofrecido por Mr. Nobody, quien además tiene planes para continuar amenazando al mundo.

Doom Patrol es protagonizada por Brendan Fraser como “Robotman” alias Cliff; Matt Bomer como “Negative Man” alias Larry Trainor; April Bowlby como “Elasti-Woman” alias Rita Farr y Diane Guerrero como “Crazy Jane”. El equipo de Doom Patrol es comandado por Timothy Dalton, el científico Niles Caulder, también conocido como The Chief y llamados a la acción por Joivan Wade alias Cyborg. El elenco también integra a Alan Tudyk como Mr. Nobody.