Clásico de The Beatles es nombrado el álbum más popular en el Reino Unido

Medio siglo después de su lanzamiento, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles fue nombrado como el álbum británico más popular de todos los tiempos.

The Official Charts Company, que ha rastreado las ventas de álbumes en el Reino Unido desde 1969, proclamó la obra maestra del cuarteto como el disco favorito de Gran Bretaña, utilizando una métrica basada en las ventas, descargas y streaming de álbumes.

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dejó en segundo lugar a “21” de Adele (año 2011) y en tercer puesto a “(What’s the Story) Morning Glory?” de Oasis (1995).

El Top 5 lo cierran “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd (1973) y “Thriller” de Michael Jackson (1982), en cuarto y quinto lugar, respectivamente, de acuerdo a la lista revelada en su totalidad este sábado.

“El álbum de 1967 llega a 5,34 millones de ventas combinadas, quedando en lo más alto de la tabla oficial de álbumes de estudio de todos los tiempos, que ha sido compilada por la Official Charts Company para conmemorar las celebraciones del Día Nacional del Album”, dijo la compañía en una declaración.

“Sgt. Pepper’s Lonely…” fue el único álbum de la década de los ’60 y el único álbum de The Beatles que entró en la lista de los 40 de The Official Charts Company.

El listado de los diez primeros lo completan “Brothers in arms” de Dire Straits (1985); “Bad” de Michael Jackson (1987); “Rumours”, de Fleetwood mac (1977); “Back to black” de Amy Winehouse (2006) y “25” de Adele (2015).