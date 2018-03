Clásicos de la música encabezarán la cartelera de abril en el Hotel Casino Dreams

Marzo está próximo a finalizar y, por lo mismo, el Hotel Casino Dreams ya tiene preparada su cartelera mensual de abril, para seguir entregando entretención a todos sus visitantes. Los clásicos de la música serán protagonistas en esta ocasión, utilizando el escenario del bar Lucky 7 (salón de juegos), para cautivar a cientos de personas, después de las 23,30 horas. Para ingresar, las personas deben tener la entrada general al recinto.

Todo comenzará el viernes 6 de abril, cuando la cantante trasandina, María Jimena Pereyra, tome el protagonismo de la noche para exhibir al público parte de su nuevo disco, en donde destaca el single “Dame tu amor”. Al día siguiente Germán Casas arribará con el “Rock del mundial”, para cautivar a los presentes. La voz detrás de “Eres exquisita”, “Camina derechito”, “Primer amor” y el “Twist del estudiante”, adelantó que su show será muy especial, ya que considera Magallanes como una región que siente propia.

Para el segundo fin de semana, a partir del viernes, se promete una noche caliente de otoño, ya que los modelos y bailarines brasileños Bruno Zaretti, Thiago Cunha y Fabricio Vasconcellos, mejor conocidos como “Brazuka”, presentarán un espectáculo pensado especialmente para las mujeres. El sábado será el momento de Juan Carlos Duque y Soledad Guerrero, quienes traerán nostalgia, música y todo su talento musical sobre el escenario con un show denominado “Lo mejor de nosotros y más”, donde no sólo cantarán a dúo, sino también de forma individual.

El jueves 19, los clientes de Dreams podrán disfrutar de un espectáculo, en tributo a Jennifer López. Por lo que habrá mucho canto y baile para acortar la semana.

A mediados de abril habrá tango de excelencia, protagonizado por Esquina Carlos Gardel. La compañía de Buenos Aires, con más de 18 años de trayectoria, ha deleitado en vivo a más de un millón de personas y el viernes 20 de abril, esperan hacer lo mismo con los magallánicos. Para la puesta en escena se ha seleccionado tres parejas, dos de ellas campeonas del mundo en tango. Florencia Zárate y Guido Palacios en 2013 y Camila Alegre junto a Exequiel Jesús López en 2015. A ellos se suma un “Carlos Gardel” de excelencia y una tercera pareja de bailarines con experiencia en tango, jazz, ballet y danza contemporánea. El sábado 21, la tendencia trasandina continuará con el grupo nacional Prófugos, quienes efectuarán una presentación en tributo a Soda Stereo.

Viernes 27 de abril será una velada para el humor, el comediante Humberto Espinoza se presentará en Punta Arenas con su personaje Bebeto Chupeta, para exhibir su rutina “El show de la sanación”. El actor con su particular estilo espera sanar a todos quienes estén presentes y de paso hacerlos reír. Finalmente, el sábado 28, Lemon, grupo tributo a U2, vuelve al Hotel Casino Dreams para entregar éxitos como “With or without you” y “Beautiful day”, entre otros.

Centro de eventos

El reconocido recinto de entretención también cuenta con un centro de eventos, en el cual se presentan grandes artistas, pero cobran un precio especial, por un espectáculo de mayor elaboración. El martes 3 de abril estará el ballet ruso, Renacimiento, el cual presentará la obra “El lago de los cisnes”. Las entradas para este evento aún están disponibles en las boleterías del casino y en la página web, www.ticketpro.cl.

Posteriormente estará el mago y humorista, Edo Caroe, el 6 de mayo, trayendo a Punta Arenas su rutina “Orgía de ornitorrincos”. Las entradas pueden ser adquiridas en el mismo casino o en www.ticketpro.cl. En el mismo mes, específicamente el domingo 13, Salvatore Adamo se presentará para conmemorar el Día de la Madre, los tickets están en el casino, ITV Patagonia (calle Ignacio Carrera Pinto 654) y en la página web antes señalada.

Los precios para cada espectáculo son diferidos y cambian en relación a la posición en el Centro de Eventos del Hotel Casino Dreams.