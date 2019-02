“Clásicos del Yacos” busca promover un rescate de los antiguos cabarets de Punta Arenas

Una propuesta innovadora se está presentando en el Yacos, conocido cabaret de Punta Arenas. Se trata de sesiones que se realizan una vez al mes y que buscan mezclar diversas expresiones artísticas y generar en torno al arte la conversación entre los asistentes. “Clásicos del Yacos” lleva por nombre este espectáculo que ideó el realizador audiovisual Jorge Grez, junto al apoyo de diferentes personas interesadas en la recuperación de espacios históricos de Punta Arenas.

“’Clásicos del Yacos’ se da producto de un interés muy personal con respecto a la bohemia y a la recuperación de espacios que alguna vez fueron cabarets o prostíbulos en la Región de Magallanes y, a partir de este rescate, comenzar a contar la historia de la noche, de la mujer, de la prostitución, de la música y de la fiesta”, contó Grez, quien además destacó que estas instancias sirven para que se converse sobre temas tabúes, de los mitos y se vuelva a hablar de cosas que están invisibilizadas.

Para esta tercera versión el show comenzará con la presentación de la compañía de teatro El Chuzo y después se presentará Trío Subte Jazz, compuesto por Sergio Ojeda, Pablo Villarroel y “Vitoco” Díaz. Luego la innovación en esta tercera sesión la dará “Callista”, quien hará un baile sensual que promete sorprender al público asistente, para culminar con “La guinda de la torta”, que es el nombre de un proyecto musical que se presenta por primera vez en vivo. Posterior al show de los artistas invitados se dará paso al ya clásico micrófono abierto, donde se puede cantar, leer poesía o realizar monólogos, y que está dirigido a todo el que quiera participar.

También Grez resaltó la importancia de este cabaret que tiene una historia que data de la década del ‘80, siendo uno de los más antiguos de la ciudad. “Yacos tiene más de 32 años de historia. Ellos aceptaron la idea de comenzar a realizar eventos musicales. Todo esto también se da con la ayuda de amigos músicos que son invitados a este lugar y es importante decir que es sin fines de lucro, es sólo tocar en este lugar que tiene algo de recuerdo, de magia”, contó.

Ya en las dos instancias anteriores (diciembre y enero) se ha contado con la asistencia de numeroso público de todas las edades y se ha generado un ambiente que se diferencia de un espectáculo tradicional al que se está acostumbrado a asistir en la región. En este sentido, el organizador manifestó que “es sorprendente que lleguen mujeres, porque la idea desde un comienzo fue ésa, ya que estos lugares estaban por lo general cerrados para el público femenino. Entonces al invitar a mujeres funciona mejor y ya es algo diferente. En el fondo, ‘Clásicos del Yacos’ no busca ser una tocata tradicional, sino que está buscando recuperar espacios y conversaciones, romper con los mitos y poner a la gente a hablar de algunas cosas que no son las que se dan siempre”.

En otro sentido el realizador audiovisual destacó la importancia de los afiches que se han hecho para promocionar cada una de las sesiones que se han llevado a cabo. “Para nosotros la imagen es súper importante y Mauricio Mayorga, que es el diseñador, ha estado haciendo un trabajo con su talento, que es lograr una gráfica original y lo interesante de estos afiches que se han hecho es que la gente los pide y se los lleva para pegarlos como un recuerdo en su casa”, destacó Grez.

El organizador de “Clásicos del Jacos” invitó a todo el público que esté interesado en disfrutar de un espectáculo diferente e innovador, haciendo el llamado de llegar temprano para conseguir una mesa y así poder disfrutar de todo el show preparado para este fin de semana.

“Lo que busca este proyecto además no es un fin lucrativo sino primero poner en valor algunos elementos del patrimonio cultural intangible y eso quizá es lo más difícil de lograr, pero en las pocas sesiones que hemos hecho me he dado cuenta que al parecer la gente está entendiendo que estas fiestas son un espacio diferente”, concluyó.

Esta tercera sesión de “Clásicos del Yacos”, se realizará este sábado 16 a las 23 horas en el local ubicado en Balmaceda 423, con entrada liberada y cupos limitados.