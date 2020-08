Comenzó difusión internacional de miniserie sobre la muerte de Eduardo Frei Montalva

“Magnicidio” se mostrará ante Amazon Prime, Turner y Movistar, entre otras compañías.

La miniserie “Magnicidio” inspirada en la investigación respecto a la muerte de Eduardo Frei Montalva y que cuenta con la colaboración de la hija del ex Presidente, Carmen Frei, fue seleccionada en el Filmarket Hub.

A cargo de la productora DDRio Estudios, la producción se mostrará ante compañías importantes como Amazon Prime, Movistar, Turner, Sony Pictures International, Cinépolis, entre otras.

“El proyecto empecé a investigarlo cuando había algunos procesados, pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente y se va demostrando que fue un crimen perfecto”, sostuvo el actor y productor Pablo Díaz a La Tercera.

Amparo Noguera protagonizará la producción como una senadora que busca aclarar el crimen de su padre, clara inspiración de Carmen Frei. Otros roles que se sumaron también cuentan con su toque de realidad, como el de la periodista Mónica González o casos como la Operación Cóndor.

“He tratado de hacer un contenido lo más universal posible, o sea que no porque es un presidente de Chile sea una serie chilena. He tratado de construir un policial con mucha intriga de comienzo a fin, similar a The killing o a las series danesas y suecas que les está yendo bien en las distintas plataformas”, señaló al matutino Díaz, contando que espera pronto lanzar un teaser, además de que postularán a los fondos del CNTV.