Comunicador regional Vladimiro Mimica en el Día del Trabajador Radial: “Hemos perdido ese espíritu de camaradería y fraternidad radial que se expresaba hace 15 años”

El reconocido locutor recuerda con nostalgia el ambiente que se vivía en el ámbito radial. A pesar de ello, valora que a

nivel regional se estén haciendo los esfuerzos por retomar antiguas tradiciones, como la transmisión en cadena realizada ayer.

El 21 de septiembre de cada año se celebra el Día del Trabajador Radial, ya que en 1942 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, se instauró que tal fecha conmemoraría a quienes se desempeñaban en este tradicional medio de comunicación. A pesar de ello, pasaron casi cinco décadas (1991) para que sea verdaderamente reconocido, gracias a un Decreto Supremo (Nº 259) emitido durante la administración de Patricio Aylwin Azócar, con el que se oficializó el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora.

La iniciativa surgió como una forma de reconocer a quienes trabajan en radio, pero también indicar la importancia que tiene este medio de comunicación, el cual transmite de forma continua, incluso para Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias. En un principio las emisoras paralizaban las transmisiones por 24 horas y hacían una cadena conjunta, pero en el año 2000 la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) dejó en libertad de acción a las radios que pertenecían al gremio para que no interrumpieran sus transmisiones cada 21 de septiembre.

Retomando tradiciones

A pesar de lo anterior, las radios de Magallanes desean retomar sus tradiciones y por lo mismo todas las emisoras pertenecientes a la Archi realizaron una cadena regional que celebró el Día del Trabajador Radial, emitido durante la mañana de ayer. Debido a este esfuerzo, el reconocido locutor y director de Radio Antártica, Vladimiro Mimica, agradeció la gestión del presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Iván Lara.

A pesar de que el “Cantagoles” celebra la motivación por retomar antiguas tradiciones, recuerda con nostalgia el ambiente radial de antaño. “La transmisión en cadena a nivel país se ha perdido, ya no existe el Sindicato de Locutores o el de Radiocontroladores. Antes esto era una fiesta que se vivía en familia. Lamentablemente ya no es así, el individualismo invadió también a la radio. Hemos perdido ese espíritu de camaradería y fraternidad radial que se expresaba hasta hace 15 años”, opinó en base a sus 60 años de experiencia en esta actividad, agregando que en la actualidad hay radio para todas las audiencias y que aún cumple su función de acortar distancias entre las personas.

Por su parte, Patricio Mladinic, cuya voz ha estado en las radios de Magallanes desde el 13 de enero de 1976 y que ahora conforma el equipo de Radio Antártica, señaló que es muy importante no olvidar que el 21 de septiembre es el Día del Trabajador Radial, no el día de la radio, ni del empresario radial, es una fecha que conmemora a todos los que hacen posible esta forma masiva de comunicarse. Este reconocido comunicador de igual manera recordó que la radio tiene la misión de informar verazmente y llamó a no creer todo lo que aparece en redes sociales.