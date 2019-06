Comunidad kawésqar concretó “Viaje ancestral” a isla Dawson

Un anhelo por el que lucharon por años, pudo concretar la comunidad kawésqar, que el domingo pasado, gracias al apoyo de la Armada, realizó su “Viaje ancestral” a isla Dawson. La comitiva contó con 11 personas, y el artesano Alfonso Cárcamo fue uno de ellos, y quien relató parte de este encuentro con sus raíces.

“Tuvimos la suerte de tener el apoyo de dos personas muy humanas, el contralmirante Ronald Baasch y su personal que hizo la gestión. Fueron tres o cuatro reuniones y pudimos hacer este viaje, que teníamos conversado por mucho tiempo, y que tratamos con la intendenta anterior y con el actual. También queremos agradecer a la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas Phillipi y a la directora de la Conadi, que gestionaron a nivel de gobierno y nos permitieron concretar este viaje, al que fuimos las familias Cárcamo-Paredes, Gómez-Paredes, y donde priorizamos a las mujeres, porque el tema kawésqar siempre fue matriarcal”, partió agradeciendo Cárcamo.

Uno de los temas puntuales es que mucha gente no había vuelto a isla Dawson desde que salió de ese sector, “por el tema de los permisos que tiene que dar la Armada, es muy difícil llegar y por la embarcación, porque es un traslado más o menos complejo. Una de nuestras intenciones era visitar nuestro cementerio ancestral, donde están sepultados nuestros anteriores, como decía mi madre, porque lamentablemente, el castor está realizando un daño terrible, pero no pudimos acceder al sector, pero sí logramos generar ese vínculo entre la Armada y los pueblos originarios”.

Para Alfonso Cárcamo, este es el primer paso para poder tener futuros viajes con la comunidad. “El tema central es tener acceso libre para nuestros ritos, nuestro silencio, enterrar a nuestros familiares allá o que puedan visitar a los que están allá”, indicó. Específicamente, el descendiente kawésqar se refiere a Punta Cono “donde nacimos, donde navegaron nuestros padres, donde está el cementerio, pero nos dan dos horas para limpiarlo. Lo bueno es que hemos avanzado en este tema, con conversaciones más serias y hay compromiso de las dos partes”.

En ese sentido, Cárcamo indicó que la próxima semana volverán a reunirse para poder concretar otro viaje para el segundo semestre, y así tener más horas de luz y mejor clima, además de mantener una vinculación con el gobierno. “El Viaje ancestral es desde que se parte, se conversa, aunque nos tocó mucho oleaje. Nosotros no hacemos ritos artísticos, lo que genera la cultura kawésqar son los conversatorios, el traspaso de información y energía, como los silencios. El mar para nosotros es sanación y es súper especial para nosotros como pueblo. Nuestros hermanos son pescadores artesanales. Fuimos once, cinco hombres y el resto, mujeres”, señaló Cárcamo, que calcula que en Magallanes hay unos 430 kawésqar, aunque “se está viendo la forma de regularizar la acreditación, por cercanía de apellido. Está bien que uno se sienta identificado, pero nosotros somos segunda o tercera generación. Hay como 4-5 en Natales, uno en Puerto Edén y el resto, en Punta Arenas. Nuestro interés es cuidar el mar, tenemos un parque que nos dieron, pero sin mar, y eso es ridículo, porque somos canoeros nómades; de estos temas hablamos con la familia y viendo la forma de revitalizar la cultura kawésqar, no solamente con la lengua, sino con nuestras costumbres”, concluyó Alfonso Cárcamo.