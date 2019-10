Con 64 jugadores se vivirá este fin de semana el Gran Prix Panamericano de Billar

En Sala Espacio Austral de Zona Franca El encuentro contará con los seis mejores jugadores del ranking de la Confederación Panamericana de Billar, entre ellos, el actual líder, el peruano Gerson Martínez

Fotos Rodrigo Maturana

Por segunda vez en Chile y por primera vez en Punta Arenas, se realizará un Gran Prix Panamericano de Billar de Bola 9. En la Sala Espacio Austral de Zona Franca, a un costado del CineStar, se lanzará hoy a las 12,15 horas, este torneo, que cuenta con 64 jugadores, entre ellos, los seis primeros del ránking de la Confederación Panamericana de Billar.

Los partidos se desarrollarán hasta el lunes, de 10 a 22,30 horas, y la entrada es gratuita. También habrá transmisión por streaming en la página de Facebook Billar Pool Latino.

Este torneo cuenta con el apoyo del IND y del Gobierno Regional, y según adelantó el director deportivo del evento y número uno de Chile, Alejandro Carvajal, “estarán los seis mejores del ránking: Gerson Martínez, de Perú; Rubén Bautista, de México; Ariel Castro, Argentina; Enrique Rojas, Chile y Sebastián Rodríguez, de Argentina”. Otro de los atractivos será la instalación de modernas mesas europeas, marca Buffalo, con regulación europea y mundial.

Carvajal invitó a la comunidad a presenciar estos encuentros, y también espera la visita de establecimientos educacionales, ya que buscan fomentar la práctica de esta disciplina: “En Europa, Asia y Estados Unidos lo están recomendando mucho para el desarrollo mental, porque al igual que el ajedrez, es un deporte ciencia. En estos países, las mejores universidades del mundo lo toman como un ramo opcional, porque tiene mucha matemática y geometría aplicada; hay que estudiar mucho para llegar a un buen nivel y hay que saber mucho de matemática, y practicar y entrenar mucho”, enfatizó.

Uno de los jugadores que se encontraba practicando ayer en el New Manhattan, era el venezolano Leonil Perdomo: “Estamos entusiasmados porque es primera vez que se hará en Chile y ojalá se organicen muchos más. Juego desde 2007, pero tuve un parón y retomé en el 2014, jugué federado y por el problema que estamos viviendo, tuve que emigrar y tuve la suerte de caer en un club muy receptivo y parecido a lo que se juega en Venezuela. Me activé a mediados del año pasado, ganando ligas de Bola 8 chino, y Bola 9 que es lo que jugamos en Venezuela, donde jugamos Bola 8, Bola 9 y Bola 10 americano. El pool chileno es bastante exigente y cuando llegué me encontré con este, que aún no domino del todo”.

Finalmente, la asesora deportiva de la Federación Chilena de Juegos de Billar, Mabel Guerra, explicó que “el formato es con el reglamento panamericano y grilla doble de eliminación, hasta los 32 y de ahí, muerte súbita, donde el perdedor termina su participación. Si se pierde un partido, se tiene opción de jugar otro y seguir en competencia por grilla de perdedores. La grilla de doble eliminación se dividen por zona, se divide en cuatro, y clasifican 16 ganadores, que llegan a la fase de 32 y otros 16 se clasifican por la ronda de perdedores, y de ahí se forma la grilla con la fases siguientes, de eliminación simple hasta la final”.

El premio a repartir es de 5 mil dólares, y para el ganador habrá 20 puntos para el ránking. “En este momento viene el número uno, Gerson Martínez, que viene de ser campeón panamericano de Bola 9 y Bola 10 y tercer lugar en Bola 8. Viene también Cristopher Tevez, que fue campeón panamericano en Bola 8 y tercero en Bola 9 y los argentinos Ariel Castro y Sebastián Rodríguez, que fueron los campeones por equipos que nos van a representar en el Mundial de Inglaterra del próximo año, en Bola 92”, destacó Guerra.

Después de este torneo, se jugará el último del año en Panamá, donde se definirá al primer lugar de la Confederación Panamericana de Billar.