Con el duelo entre Milwaukee vs Boston hoy regresa la magia de la NBA por ESPN

Desde las 19 horas

La acción de la NBA vuelve a la pantalla de ESPN & ESPN Play luego de varios meses de inactividad. El Wide World of Sports de ESPN, ubicado en Walt Disney World, en Orlando, Florida, será el escenario ideal para darle cierre a esta temporada 2019/2020.

Los fanáticos podrán ver a los 22 equipos, nueve provenientes de la Conferencia Este y 13 de la Conferencia Oeste, que vivirán la magia de Disney en una mini-temporada en la que jugarán ocho partidos cada franquicia, buscando un lugar en los playoffs.

“Las expectativas que tengo son moderadas ya que es una situación de pandemia mundial. Gracias a Dios la NBA se puede reiniciar prácticamente a puertas cerradas, casi sin camarógrafos, con robótica, muy poca gente, sin fanáticos, sin periodistas y sin viajar”, comentó Leo Montero, uno de los dos conductores de las transmisiones. “Para los jugadores es una situación atípica también, nunca estuvieron tan juntos. Acá están todos concentrados y jugando en el mismo lugar”.

Fabricio Oberto, campeón de la NBA con los San Antonio Spurs, será el otro animador de la emisión. “Mis expectativas se basan en ver cómo se va a adaptar el juego a esta burbuja NBA. Creo que todos estarán con un gran desafío por delante, los equipos con sus rendimientos después de este prolongado intervalo, pero también desde la organización y producción de la competencia con lo que se debe mostrar, con estadísticas más interactivas y buscando que todo lo que suceda se vea mucho más jugoso para los televidentes.”

Hasta que se frenara la actividad, Los Angeles Lakers liderados por Lebron James avanzaban a paso firme en el Oeste, escoltados por LA Clippers, mientras que Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks marcaban el camino en el Este con un sólido rendimiento, seguidos por Toronto Raptors.

“Habrá que prestarle atención a los candidatos: Lakers, Clippers, Denver, Milwaukee, Toronto y Boston, que lideran ambas conferencias, analizar sus ritmos y que volumen de juego encuentran estos equipos en este minitorneo de 8 partidos y cómo llegan a los playoffs. Ese será, sin dudas, el gran interrogante para estar atentos”, analizó el experimentado relator Montero, a la vez que Oberto, campeón olímpico con la selección argentina, agregó: “Creo que el fan de la NBA tendrá que entender que esta no es una temporada normal y que tenemos la suerte de que por la estructura que sostiene este deporte se puede jugar esta parte del torneo y no darlo por terminado sin un campeón”.

Los mejores basquetbolistas del mundo buscarán cerrar esta temporada con el logro máximo, a lo que Montero expresó: “De manera individual el foco lo tiene un Lebron James que con 35 años está intacto, que no va a tener viajes de por medio que lo desgasten y que va a poder manejar su físico de la mejor manera. También habrá que observar a Kawhi Leonard, que emocionalmente le da lo mismo jugar ante veinte mil personas que jugar en un estadio vacío como en este caso. Será clave analizar cómo reaccionan las otras estrellas que los acompañan, como Anthony Davis y Paul George o muchos otros protagonistas como Nikola Jokic en Denver, Giannis Antetokounmpo en los Bucks, Kyle Lowry de los Raptors y Kemba Walker en Boston”.

La apertura estará a cargo del duelo entre Milwaukee Bucks vs Boston Celtics, que será seguido del choque entre Dallas Mavericks vs Houston Rockets.

La transmisión partirá hoy con la cuenta regresiva, a las 19 horas de Magallanes. Media hora más tarde, el partido entre Milwaukee Bucks y Boston Celtics. A su término, a las 22 horas, se medirán Dallas Mavericks vs Houston Rockets

Mañana, en tanto, a las 16,30 horas jugarán Utah Jazz vs Oklahoma Thunder, New Orleans Pelicans contra Los Angeles Clippers, a las 19 horas. A las 21,30 horas, será el turno de Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors. Finalmente, a la 1 de la madrugada del domingo, en diferido, se emitirá el choque entre Miami Heat y Denver Nuggets

El domingo en la tarde, a las 16,30 horas, se medirán Portland Blazers vs Boston Celtics; Milwaukee Bucks vs Houston Rockets a las 21,30 horas.