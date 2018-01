Confirman a Jamiroquai para el Festival de Viña 2018

La alcaldesa Virginia Reginato dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter.

Finalmente se confirmó el nombre del segundo artista anglo que estará presente en próxima edición del Festival de Viña del Mar: Jamiroquai.

La banda británica, que vino el pasado mes de diciembre a tocar en el Movistar Arena, se presentará la noche del jueves 22 de febrero junto a Europe y Stefan Kramer.

La agrupación, conformada por Jay Kay, The Bufalo Man y The Cat in The Hat, ha estado mostrando en vivo su último trabajo discográfico, titulado “Automaton”.

De hecho, Jamiroquai regresará rápidamente a nuestro país después de su concierto de diciembre pasado en el Movistar Arena, para hacer su debut en el Festival de Viña del Mar.

Con esta confirmación, ya queda armado el calendario de Viña 2018, con dos artistas por jornada más el humorista, aunque no han entregado detalles sobre la conformación del jurado y si se sumarán más nombres a estas filas, como fue el caso de Augusto Schuster.

Las entradas para ésta y todas las noches de Viña se encuentran disponibles a través de Puntoticket.

En 25 años de trayectoria Jamiroquai ha vendido más de 27 millones de álbumes. También han ganado premios Grammy, reconocimientos de MTV y el aplauso de un público que, incluso, los ha hecho agotar tickets de cinco giras mundiales completas, según datos de T4F.

El Festival de Viña del Mar se desarrollará entre el 20 y 25 de febrero próximo, con shows de Miguel Bosé, Luis Fonsi, Illapu, Europe, Gente de Zona, Jesse & Joy, Carlos Vives, CNCO y Zion & Lennox, entre otros.