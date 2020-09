Consejo de Etica de Medios determinó que hubo una “falta” de Canal 13 en episodio con Pérez de Arce

El Consejo de Etica de los Medios de Comunicación Social, órgano de autorregulación creado por la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, dictaminó que Canal 13 incurrió en una “falta”, luego que en noviembre pasado, en el matinal “Bienvenidos”, la conductora Tonka Tomicic expulsara del estudio al abogado Hermógenes Pérez de Arce tras decir que los derechos humanos “no son importantes” en medio del llamado estallido social.

“En este momento (los derechos humanos) no son importantes. Lo importante es combatir la delincuencia que está devastando el país (…) No es lo más importante. Lo importante es reconstruir el país. Por qué cree que los barcos se van y la gente no quiere venir a Chile, este es un país devastado, no hay orden ni disciplina”, dijo.

Tras eso, la animadora del espacio manifestó que “no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile” y Pérez de Arce, enojado, aseguró que sus declaraciones eran la “verdad histórica” y que, si no le parecía, “entonces me voy”.

“Yo quiero pedirle si se puede retirar. Lo siento, pero no me parece lo que está haciendo (…) me parece que no corresponde. Disculpen si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero esto es muy doloroso para Chile”, solicitó y explicó Tomicic.

En el informe, el Consejo de Etica informó que recibieron 80 denuncias que, por un lado acusaban censura y, por otro, denunciaban el discurso de odio del abogado. Y considerando que las opiniones del invitado eran conocidas, que la estación televisiva se disculpó y que existe libertad de elegir a los entrevistados, dictaminó que “hay faltas a la ética periodística”.

“La decisión se funda en que la libertad editorial de un medio permite y aconseja recoger opiniones diversas, pero siempre debe hacerse responsable de la selección de sus invitados y sus opiniones previsibles, como era en este caso, además de la definición del formato que se utilizará para que expresen sus ideas”, detalla el extracto del texto.

“Cabe agregar la importancia de tratar un tema tan delicado como los derechos humanos en un contexto adecuado. El canal tiene la libertad editorial de debatir estas materias en espacios distintos a los informativos, pero debe hacerse responsable de evitar exacerbar la emocionalidad y el conflicto, ya que transforma en espectáculo la confrontación de ideas, e impide a la audiencia entender la dignidad y relevancia de lo que se debate”, cierran.

El dictamen obliga a Canal 13 a “publicar en su sitio web el extracto de la resolución (…) durante 7 días continuos”.