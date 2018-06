Consultorio 18 de Septiembre celebró el We Tripantü

La llegada del We Tripantü se transforma en una esperanza muy importante para las familias mapuches, pues se trata de una ceremonia de gran significado. Fue en este contexto, que el Cesfam 18 de Septiembre encabezó la celebración del We Tripantü (Año Nuevo mapuche) que fue organizado por las facilitadoras interculturales del Programa Pespi, Marisol Raín Levi y Carmen Inaicheo Guenteo y por la asistente social de dicho Centro de Salud, Sandra Montiel. La actividad se desarrolló el miércoles en la junta de vecinos número 20.

Respecto de la actividad, Montiel señaló que “nosotros apoyamos esta actividad y hacemos una adaptación para nuestra gente, presentando los buenos deseos y ofrendas que son alimentos que compartimos entre todos, amenizamos con música de la cultura mapuche para acercarla a nuestra comunidad usuaria, a nuestros invitados”.

El We Tripantü para los mapuches es un cambio de ciclo de la vida, cuya clara señal es el solsticio de invierno. La celebración del We Tripantü obedece al inicio de un nuevo ciclo en la naturaleza. Todo este fenómeno está determinado por la luna, pues nuestros antepasados observaban la fase menguante de ésta y de esta forma se sabía que era el We Tripantü”.

En esta ocasión se realizó una ceremonia en que se contó con la participación de Juan Lepicheo, quien apoyó la realización de la ceremonia e Ivonne Soto, quien cantó en mapudungun. Participaron autoridades comunales y regionales, además de los funcionarios del consultorio. Posterior a ello, se compartieron los alimentos preparados por asistentes.