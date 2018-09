Creadora Macarena Perich llevó su arte a Tasmania

– La obra presenta a la artista envuelta en cinta adhesiva naranja situada simétricamente en la fotografía de registro. Esta imagen impresa se expuso durante abril en la galería de arte Sawtooh

de la ciudad Launceston en una exposición colectiva.

La creadora magallánica Macarena Perich estuvo en Tasmania, Australia, en marzo y abril de este año, desarrollando el proyecto de arte de performance Tarkine.

Perich realizó trabajo corporal en Tarkine, área de gran valor medioambiental ubicada al noroeste de la isla, el área más grande de selva tropical templada fría de Gondwana en Australia con más de 447.000 hectáreas, fortaleza de selvas tropicales Callidendrous, y especies de Nothofagus, los mismos que se encuentran en Nueva Zelanda y América del Sur.

La gran concentración de sitios aborígenes en la zona la hace una de las regiones arqueológicas más importantes del mundo, aunque hoy es una zona amenazada por la explotación del suelo, especialmente por la conflictiva prominencia de la minería, ya que solamente el 5% de ese territorio está protegido.

La obra presenta a la artista envuelta en cinta adhesiva naranja situada simétricamente en la fotografía de registro. Macarena realizó este trabajo en un sector llamado Philosopher Falls de Tarkine. Dicha imagen impresa se expuso durante abril en la galería de arte Sawtooh de la ciudad Launceston en una exposición colectiva. El montaje consideraba la fotografía en pequeño formato adherida a la pared y sobre un plinto, 217 fotocopias de una carta encontrada por la artista en la biblioteca de la ciudad de Burnie, escrita por el activista Chris Tebbutt en 1973 y dirigida a los australianos luego del desastre de la inundación del lago Pedder durante ese mismo año.

Macarena explicó que “recorrimos Tasmania conduciendo un vehículo para acampar. Fueron cerca de 1.560 kilómetros. De ese recorrido solamente trabajé en un sector llamado Tarkine y los lugares importantes para la composición de mi obra, acceso a información y selección de materiales, fueron los pueblos mineros Queenstown, Corinna, Zeehan, Waratah y Burnie. Llegué ahí por casualidad ya que esa ruta fue diseñada para otro artista, a mí me llevaban prácticamente solo para manejar, pero aproveché el momento y logré esta acción que hoy detona un diálogo activo entre Tasmania y Magallanes por medio de material nuevo que incluye el uso de objetos recolectados, fotografía, poesía y un artículo de Alejandra Pérez”.

Alejandra señaló que esta obra está ligada con la industria y con la gasolina, con las trayectorias y el poder del combustible. En tanto que Macarena Perich establece relaciones simbióticas con aspectos del paisaje que se remontan a millones de años a través del uso de gasolina y la investigación sobre lugares ligados a la explotación del petróleo y otros combustibles fósiles. En Tasmania, recorre varias minas de carbón y desde el año 2009 trabaja cubriéndose con cinta adhesiva, un derivado del petróleo. En este trabajo, de alguna forma su presencia plastificada corresponde con el bosque, se tocan en un nivel intra material, que puede apreciarse dislocando la percepción del tiempo, un bosque evolutivamente emparentado con el antiguo bosque de la Antártica y los terrenos australes ahora sumergidos.

El derivado del petróleo de la cinta adhesiva, está asociado, al bosque antiguo, aunque están separados en la escala geológica. Es posible imaginar el escenario vegetal de grandes criaturas como los dinosaurios, ahora extintos y de restos fósiles de bosques devenidos, carbón y petróleo. La idea de colaboración con otras edades geológicas me lleva a imaginar que el trabajo de Macarena parte en la Antártica y sus rutas son vectores antropogénicos desde el Polo Sur.

Esta idea se alimenta en el hecho de que la artista realiza la obra en colaboración con el combustible fósil y explora las huellas históricas de su explotación en el territorio sub Antártico. Macarena no ha realizado obra en Antártica pero su presencia en regiones sub-Antárticas y sus recorridos geo imaginarios por el bosque Gondwánico me hacen posicionarla mirando ampliamente al sur”.

Gracias a un Fondart de Circulación Regional 2018 se financiará una exposición fotográfica en el museo municipal Fernando Cordero Rusque, Jorge Schythe Nº 71 Porvenir durante el 10 y 24 de septiembre, y la distribución del catálogo impreso del proyecto para la comunidad por medio de actividades de mediación escolar en Punta Arenas y Tierra del Fuego.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Museo Fernando Cordero Rusque de Porvenir, del Colegio Charles Darwin de Punta Arenas y del artista visual Eduardo Cruces de Concepción.