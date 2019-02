Creadores comparten sus conocimientos en nueva versión de Convención de Circo al Fin del Mundo

Desde el jueves 7 hasta este domingo 10 se realizarán los talleres enmarcados en la séptima versión de la Convención de Circo al Fin del Mundo, en dependencias del Liceo Sara Braun. Durante la jornada de este viernes se realizaron talleres de tela para niños, lira iniciación, rueda alemana y clown, entre otros, en los que participaron personas de diversas edades y provenientes de distintos lugares geográficos, muchos de ellos se encuentran albergados en el mismo Liceo Sara Braun.

Valentina Román es una joven trapecista que llegó desde Talca y viajó por segunda vez a esta convención. “Yo trabajo en la compañía ‘Hágase payasito’, en Talca, y tenemos un centro cultural que es totalmente autogestionado en el cual hacemos circo, clases y damos espacios para entrenar. Esta convención en particular la encuentro muy familiar, es más chiquitita, entonces se puede conocer a los artistas de más cerca, aparte que es muy barata entonces es una muy buena oportunidad”, contó.

Felipe Ramos estudió en la escuela “Circo del mundo”, proviene de Santiago y es uno de los talleristas de rueda alemana y también encargado del montaje técnico de los aparatos. Este es el segundo año que participa de esta experiencia y manifestó que “la convención es genial, es una instancia de compartir y vivir circo, de ver espectáculos y tomar talleres. La gente del Circo al Sur del Mundo gestiona un montón de cosas para que esto suceda, entonces es una instancia súper bonita. Una convención es un lugar de encuentro y comparto con gente que no veo en el resto del año, pero el circo es una familia y entonces se comparte mucho conocimiento”.

También esta convención integra a personas del ámbito circense de Argentina, como Paz Nantes, proveniente de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. “Estoy de viaje hace un mes, estuve recorriendo la Patagonia y ahora me crucé para acá. La convención me ha parecido hermosa, la gente es genial y me invitaron a dar el taller de tela para iniciales, así que lo he disfrutado mucho”.

Otro de los trasandinos que llegó a esta convención es el malabarista Heber Gutiérrez, de Río Grande, quien contó: “Es la primera vez que vengo y estoy contento de poder participar y aprender muchas cosas de los profesores y compañeros, creo que acá hay un alto nivel de artistas. Yo me dedico al malabar hace tres años y el año pasado seguí una ruta de convenciones de circo, me fui por Chile, Bolivia, Paraguay”.

No podían faltar los participantes magallánicos y éste es el caso de Carolina Maldonado Leiva, quien contó que éste es el cuarto año que forma parte de este proyecto. Sin embargo, recalcó: “es el primer año que estoy desde otra mirada, porque anteriormente había participado desde la organización y este año por temas laborales no pude involucrarme tanto, entonces estoy de tallerista de lira o aro acrobático. Creo que esto es lo que mantiene vivo el movimiento circense: encontrarse y generar lazos”.

Los talleres se seguirán efectuando hasta el día de hoy y por la noche se realizará la última gala a las 21 horas. Además mañana habrá un conversatorio durante la mañana entre todos los artistas que han participado de esta convención, para dialogar sobre el estado de situación del circo a nivel nacional e internacional. Durante la tarde habrá competencias de las distintas especialidades circenses que se efectuaron durante los cuatros días.