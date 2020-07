Creadores magallánicos ponen en marcha su propio plan para sobrellevar su actividad en tiempos de pandemia

Cristian Saralegui

Está claro que nadie puede vivir solamente de los aplausos. Aunque en el ámbito cultural y artístico, esos aplausos significan asistencia y respaldo. Pero la pandemia cerró los teatros, las producciones audiovisuales quedaron en su mayoría en stand by y la danza guardó sus trajes para un futuro que no demore tanto. Y sin ingresos, contratos o financiamiento para proyectos, el mundo de la cultura ha tenido que buscar diversas maneras de sobrevivir, más allá de los eventos online.

Es así como se creó, a nivel nacional, la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, compuesta por 18 organizaciones que representan la diversidad cultural de las disciplinas artísticas y que presentó su propio Plan de Emergencia y Reactivación ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Una de estas agrupaciones es Sidarte, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, que hace unos días presentó a su nueva directiva, que es encabezada en Magallanes por Juan Manuel Herrera, quien dio cuenta de la realidad que vive su sector, la que califica de “dramática”.

“En este momento nuestra única alternativa de apoyo es en la forma de préstamo a cuatro años plazo que el gobierno ha otorgado para independientes. Pero que en el caso de las artes escénicas se vuelve aún más preocupante, ya que a pesar de contar con las herramientas y capacidades técnicas, no tenemos trabajo desde hace casi cuatro meses, y no hay perspectivas de recuperar nuestras fuentes laborales habituales, ni siquiera en el retorno a una ‘nueva normalidad’, en donde la gente seguramente, y con toda razón, tendrá preocupaciones a la hora de querer participar de actividades presenciales y multitudinarias, que son nuestras principales instancias de ingresos económicos”, expuso Herrera.

En el mundo de la danza, la situación es similar. Al no haber espacios abiertos o posibilidad de eventos públicos, las academias o agrupaciones se han limitado a ensayos online, pero sin tener a la vista un panorama mejor. Al respecto, María Paz Calabrano, estima que “las artes escénicas están súper golpeadas, sobre todo con las funciones en vivo, porque los espacios están cerrados y por condiciones sanitarias, no sé si es que se vuelve en agosto, la gente va a estar dispuesta a ir a encerrarse a lugares donde estará en contacto con otra gente, y eso va a llevar a replantearse y reorganizarse las formas con las que uno va a volver a la presencialidad de un acto artístico en vivo. Desde la danza, la gente trabaja mucho con clases, pero la mayoría se adaptó a la virtualidad, con clases a través de las plataformas”.

Sobre los proyectos, opinó que “A nivel regional se dieron unos fondos postulables para pagar unas cápsulas, las que están subidas a la plataforma de la Seremi de las Culturas, pero eso se paga una vez; es todo a corto plazo, y siento que aún no somos reconocidos como trabajadores, como cualquier otro sector. Y tampoco es un sector que da para que uno pueda ahorrar”, añadió. Asimismo, el fondo Ventanilla Abierta, pese a que se abrió, inmediatamente se cerró.

Mientras tanto, en el terreno audiovisual, Caroline Pavez es la productora de la agrupación cultural Proa, responsable de, entre otros, el Festival Polo Sur Latinoamericano. “En cuanto a las líneas de apoyo que teníamos los audiovisuales, nos complicó mucho esta readecuación de presupuestos, que la Seremi planteó como un programa de emergencia, donde si bien era un apoyo por 200 mil pesos, tenías que presentar una respuesta o bien por hacer, pero no existe una ayuda más potente. Pero si bien apoyo, son 200 mil pesos que se gastan en un abrir y cerrar de ojos, partiendo por los arriendos, que son carísimos”, detalló Pavez, para quien es grave que por esta redestinación de recursos, no se haya abierto la posibilidad de postular al 6% de cultura del FNDR, porque “nos parece impresentable que los consejeros hayan destinado esos recursos a apoyo social que hasta ahora no hemos visto. No hemos visto ningún apoyo al sector de la cultura, desde la intendencia”.

Para el director de cine Jorge Grez, que es parte de Umag TV, han tenido que readecuarse, realizando producciones relativos a este contexto, reuniendo a músicos, actores y artistas. Asimismo, al ser director de la película “Chumjaluwun”, el largometraje que relatará la vida del Cacique Mulato, han tenido que suspender el rodaje y readecuar el guión. “No existe un fondo al que podamos postular con la película, así que estamos a la espera para encontrar una situación, y terminar de grabarla este año y para el próximo, pensar en la producción para exhibirla”.