Creadores regionales apelan a una estrecha comunicación con la nueva seremi de Cultura

Tras la salida del cirujano dentista Alejandro Campos de la secretaría regional ministerial de Cultura en Magallanes, debido a que no cumplía con la exigencia legal de tres años de experiencia profesional, se decidió nombrar a Katherine Ibacache como la nueva encargada de la cartera en la zona.

La designada, cuando fue presentada por el intendente de Magallanes, Christian Matheson, expresó que es profesora de Historia y abogada y cuenta además con un diplomado en gestión comunitaria. De igual forma precisó que su padre trabajó muchos años en el primer canal UCV Televisión, y que su hermana es actriz y también es gestora cultural. Debido a eso aseguró que conoce las problemáticas del mundo de la cultura. Su idea es contactarse con todos los creadores locales para ir conociéndolos. Ibacache es oriunda de Valparaíso y militante de Evópoli.

Nuevamente ante el nombramiento algunos reconocidos nombres del escenario artístico, se manifestaron deseando buena suerte a la nueva personera de gobierno y recomendando que ponga especial atención a la comunicación con los artistas y gestores culturales.

Desde el ámbito de la música, uno de los fundadores de Taller Alturas, el Ciudadano Ilustre de Punta Arenas y ex director regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Miguel Palma Dragicevic, manifestó que “no tengo mayores antecedentes de la persona que han nombrado, le deseo lo mejor, que tenga mucho éxito. Espero que genere vínculos con los diferentes grupos y organizaciones culturales. La verdad no puedo opinar más porque uno desconoce la trayectoria de esta persona, pero me imagino que después de la situación que se vivió antes, las personas encargadas habrán indagado mucho más sobre sus competencias, lo único que me resta es desearle buena suerte y al mismo tiempo desearle una buena comunicación inmediata con los gestores culturales y artistas”.

La pianista y compositora Karina Contreras Galindo, señaló que “me parece un signo de que es definitivo el hecho de que no habrá artistas en el cargo, la razón de esto quizás sería bueno saberlo. Pero le deseo igualmente éxito en su gestión y en este paso por nuestro universo cultural. Lo que espero es una gestión que abarque con igual interés la mayor parte de las expresiones artísticas, ha ocurrido en otras administraciones que se favorece más una disciplina en relación a las demás. Eso sería lamentable. Espero que todos estemos encaminándonos hacia el progreso cultural, independiente de nuestras creencias, lo que nos debe unir es el desarrollo espiritual y también intelectual de nuestro trabajo artístico”.

La artista de igual forma indicó que a modo muy personal y sabiendo que es un tema de Ministerio, le gustaría que el salón Pacífico (ubicado en calle José Menéndez, en dependencias pertenecientes a la Corporación Municipal de Punta Arenas) se recuperara para las actividades culturales. Es un lugar privilegiado para la gente que no tiene auto, puede acceder a la cultura en un lugar céntrico, es ideal. No así el Centro Cultural que está sumamente lejos para las familias sin vehículos”, concluyó.

El actor Mauricio Güichapany también tuvo palabras para la nueva seremi. Precisó que “no es extraño que no sea artista, pero le deseo que le vaya bien en su gestión, que esté cerca de los artistas. Considero que lo primero que debe hacer es una convocatoria a todos los que tienen que ver con el quehacer artístico, para que allí exponga sus objetivos para nuestra región”.

Similares palabras tuvo el guitarrista regional Christian Vera. “Las designaciones para el cargo de seremi de Cultura en el último tiempo han necesitado de más explicación, porque la falta de información genera dudas. La verdad es que para mí la persona que ocupe ese cargo tiene que estar 100% ligada a la cultura, independientemente de la profesión. Dos personas que han destacado en su labor tanto artística, como organizacional y gestora son Jorge Sharp Galetovic y Sergio Pérez Bontes, por el simple hecho de que siempre están involucrados de una u otra manera en todo lo que se hace en el mundo de la música. Para mí, gente de este tipo es la que debería estar a cargo de Cultura en Magallanes. No tengo nada en contra de ella, no la conozco, pero lo único que le puedo desear es que haga las cosas bien, que se preocupe de conocer a las personas que se mueven en el ámbito, quiénes son y cuáles son sus necesidades. No sólo me refiero a la música, sino a todas las artes en general”, concluyó.