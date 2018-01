Creadores regionales resaltan la obra de Nicanor Parra y su aporte a las artes

La madrugada de ayer martes falleció el antipoeta chileno Nicanor Parra Sandoval, a los 103 años. El ministro de Cultura Ernesto Ottone confirmó su deceso, el que ocurrió en su casa en la comuna de La Reina. Hasta el momento se han anunciado dos días de duelo nacional por su fallecimiento.

El hermano mayor de la cantautora Violeta Parra revolucionó la literatura con su antipoesía, que nutrida de sus llamativos artefactos, cambió la forma de concebir la escritura y el arte, convirtiéndose en referente para escritores como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Rokha. Por lo mismo, era considerado uno de los poetas vivos más importantes del siglo XX.

Nicanor Parra recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969, en 2011 ganó el Premio Cervantes. Su última obra publicada fue “Antiprosas” en 2015. Sus últimos años los pasó refugiado en su casa en Las Cruces. Tras su fallecimiento, hubo algunos que manifestaron su anhelo de que el inmueble se transforme en un museo en memoria del antipoeta.

“El que sea valiente que siga a Parra. Sólo los jóvenes son valientes, sólo los jóvenes tienen el espíritu puro entre los puros. Pero Parra no escribe una poesía juvenil. Parra no escribe sobre la pureza (…) Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado”, fue la descripción que hizo el fallecido escritor chileno Roberto Bolaño de su compatriota.

Por su parte, Nicanor Parra se describió a sí mismo en “Epitafio”, uno de los primeros textos de Poemas y Antipoemas, de la siguiente manera. “De estatura mediana, / Con una voz ni delgada ni gruesa, / Hijo mayor de profesor primario / Y de una modista de trastienda”. En ese poema agrega “Flaco de nacimiento / Aunque devoto de la buena mesa; / De mejillas escuálidas / Y de más bien abundantes orejas; (…) Ni muy listo ni tonto de remate / Fui lo que fui: una mezcla / De vinagre y de aceite de comer / ¡Un embutido de ángel y bestia!”.

En Magallanes

Muchos han sido los artistas, políticos y comunidad en general que lamentaron la muerte del famoso antipoeta. Magallanes también lloró su partida y el escritor regional Cristian Formoso y el director de Cielos del Infinito, Antonio Altamirano, recordaron su trabajo y vivencias en torno a su trabajo.

Altamirano destacó que Nicanor Parra dejó este mundo a su estilo, refiriéndose a que lo hizo el mismo día en que el presidente electo Sebastián Piñera anuncia su gabinete de gobierno. Cabe recordar que el antipoeta siempre se mostró ácido con sus comentarios políticos, especialmente hacia la derecha, por lo que esta casualidad fue señalada por muchos, ya que de cierta manera logró opacar el nombre de estos políticos que asumirán nuevos cargos.

El director de Cielos de Infinito recordó que el antipoeta no sólo se dedicó a la escritura y expresar su creatividad mediante otras disciplinas del arte, sino que también fue matemático y físico. Ello lo valoró porque hizo que su trabajo tuviera un aspecto diferente. Altamirano de igual forma indicó que para este año el festival dedicará un espacio a Nicanor Parra.

El intendente Jorge Flies también tuvo palabras, junto con expresar sus condolencias a la familia, recordó que el país pudo celebrar los 100 años del antipoeta, siendo una oportunidad que muy pocos tienen. “Esa fue una posibilidad de que las nuevas generaciones puedan abrazar y conocer una poesía maravillosa que marcó un hito del punto de vista cultural y de opinión pública. Nicanor hoy (ayer) con su partida se suma a literatos maravillosos que tenemos en Chile. Nicanor no morirá mientras se mantengan en el corazón y memoria de la comunidad, y se sigan leyendo sus obras. Si bien su muerte es lamentable, es una oportunidad de reencontrarse con él. Nos quedamos con el recuerdo de un hombre brillante, de un discurso disruptivo y de escritura impactante, yo creo que esa la imagen que debe quedar en la historia”, indicó la máxima autoridad regional.

Legado

Nicanor Parra Sandoval nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, una aldea cercana a la ciudad chilena de Chillán, situada a unos 400 kilómetros al sur de Santiago.

Sus padres, Nicanor Parra Parra, profesor de música, y Rosa Clara Sandoval Navarrete, quien también cantaba y tocaba la guitarra, fundaron una verdadera dinastía de artistas. Varios de sus nueve hijos se dedicaron a la música, entre ellos Violeta, la célebre autora de “Gracias a la vida” y “Volver a los 17”, y Roberto, en cuyas décimas se inspiró La Negra Ester, una de las obras más exitosas del teatro chileno.

