Cuando un amigo se va…

Por Jaime Bustamante Bórquez

Víctima de un accidente automovilístico dejó de existir en la madrugada de este domingo, en la capital, el cantante, director coral y docente magallánico Víctor Alarcón Díaz. El querido “Vicho” nació en Punta Arenas y se inició en el canto en la década del 70. Cursando la enseñanza media ingresó al conjunto Patagonia 4, con quienes desarrolló una sorprendente trayectoria que incluyó destacadas presentaciones en la región, para luego llevar el canto patagónico a diferentes ciudades de Chile y Argentina. En 1975 ganan la VII versión del Festival Folclórico en la Patagonia.

Terminada su enseñanza media se decidió a estudiar música, Valdivia y Talca fueron los centros superiores donde gracias a su esfuerzo y talento fue siendo reconocido por el difícil mundo musical. Posteriormente se estableció en Santiago para incorporarse a la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Aquí con mucho esfuerzo y talento muy pronto lo convirtieron en uno de los más reconocidos directores nacionales, participando de grandes estrenos y exitosas temporadas de conciertos. Paralelo a esta actividad docente se incorporó al Teatro Municipal de Santiago donde ostentaba el cargo de coordinador docente al frente del Programa Crecer Cantando. En esta actividad, que comenzó de manera muy modesta en la capital, a la vuelta de unos años, consiguió logros extraordinarios incorporando miles de jóvenes a través del canto.

Magallanes

siempre presente

Nunca se olvidó de Magallanes y permanentemente estaba preocupado de que manera podía ayudar desde su especialidad en el desarrollo cultural de Magallanes. A su participación en las Jornadas Culturales que organizaba la Fundación Jorge Sharp Corona, la última visita la realizó en 2017 apoyando al trabajo coral que se desarrollaba al alero de la Escuela República de Croacia. Entre sus planes estaba la creación de una obra para celebrar el V Centenario.

Jorge Sharp Galetovic, compañero de Patagonia 4 y amigo de más de cuarenta años, muy conmovido expresó: “Se me fue un gran amigo y como dice el poema “cuando un amigo se va queda un espacio vacío”. Yo siento ese vacío hoy…profundamente”.

Quien igual recordó al amigo que lo acogió a su llegada a Santiago, fue el bajo magallánico y director del coro Opera Estudio, Sergio Gómez Gallegos, quien expresó: “Vicho fue quién me presentó a los grandes músicos de la época en Santiago, cuando yo ingresaba a este maravilloso mundo. Me brindó su amistad incondicional, desde niños en nuestra Punta Arenas, donde nos unía la música, a través de los conjuntos Patagonia 4 y América Sur. Vicho me guió en mis primeros pasos en Santiago. La vida nos juntaba en otras instancias. En una de sus giras a Europa gestioné el paso de su coro por Alemania”.

“A mi vuelta a Chile nos juntamos otra vez como profesores en la U. Católica, entre otros hice clases a su esposa Andrea Aguilar y a tantos otros cantantes a quienes Vicho apoyó dándoles orientación, clases y trabajo”.

Proyección internacional

Considerado como el principal director de coros de Chile, también se proyectó en otros países como España, Estados Unidos y Argentina.

El último año se propuso preparar y dirigir la obra completa de Bach, cerca de 200 cantatas para solistas coro y orquesta. Una de sus principales habilidades también era su gestión cultural.

“Su partida deja un gran vacío en la música coral a nivel nacional e internacional. Las siguientes generaciones no tendrán la posibilidad que brindó a mí y a tantos otros. Adiós amigo Vicho, te faltaron algunas cosas por hacer. Pero no conozco a alguien que supere tu labor”, agregó Gómez.

Víctor Alarcón fue un amigo muy estimado y querido en el mundo de la música magallánica y uno de esos camaradas de toda la vida fue Eduardo Manzanares Castex, quien estuvo con él, durante la tarde del sábado recién pasado, horas antes del penoso accidente.

En conversación telefónica, Manzanares estaba profundamente adolorido por la partida de Vicho a quien le escribió estas líneas: “Y se nos fue el Vicho…, alzó el vuelo hacia las estrellas con sus notas musicales al hombro, dejándonos con la pena y la nostalgia de la vida que compartimos, una vida que ahora ya no tendremos más con su presencia luminosa de risas y de canto”.

“Recordaremos a Vichito cada vez que cantemos y celebremos la vida y cada vez que alcemos una copa al viento y cada vez que la pena se nos aparezca para recordarnos la fragilidad humana”.

“Víctor Andrés me honró y nos honró a todos sus amigos con una amistad sincera, una amistad sin recovecos, con la amistad que sólo los hombres grandes saben dar, sin pedir nada a cambio”.