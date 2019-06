Cultura en la era de la prisa: por qué las canciones, las películas y los libros son cada vez más cortos

– Ni canciones de ocho minutos como las de Led Zeppelin, ni libros de casi 1.900 páginas como Guerra y paz. La industria cultural apuesta cada vez más por el formato ‘mini’ debido al impacto de la tecnología en nuestra capacidad de concentración.

Dos de diciembre de 2002. Once de la noche. En el aire el programa de televisión ¡Qué grande es el cine! cuando el director José Luis Garci empieza a hablar de la película que va a emitirse en su programa: “Trono de sangre”. Se ofrece doblada al castellano del japonés y en blanco y negro. Tras su proyección, el presentador y sus tres acompañantes inician una tertulia: que si Kurosawa esto, que si Kurosawa lo otro… Se despiden de la audiencia a las dos y cuarto de la madrugada.

Ese programa, emitido por la televisión española, llegó a tener picos de audiencia de un millón de espectadores. Hasta que abandonó la parrilla a finales de 2005, encarnó ese espíritu de inmensa minoría que defendió la cadena La 2 durante años. Hoy, sin embargo, cuesta imaginar qué sería de una propuesta tan singular en el panorama televisivo contemporáneo, radicalmente transformado por las plataformas de contenido bajo demanda.

¿Seguiría teniendo seguidores dispuestos a descubrir o revisitar clásicos del celuloide a las tantas? ¿Interesaría como entonces la obra de maestros ajenos al canon de Hollywood y su posterior análisis por un grupo de expertos? Y sobre todo: ¿seríamos capaces de dedicar hasta tres horas -sin contar la pausa publicitaria- al consumo de un producto cultural?

La neurociencia ha detectado que el uso de las nuevas tecnologías está haciendo que el cerebro humano sea más propenso a la dispersión y menos tolerante a la demora. Es decir, está sufriendo el deterioro de lo que en términos clínicos se conoce como atención sostenida. “Estamos acostumbrados a obtener la información en el momento y a que nuestra interacción, sobre todo en sistemas digitales, sea sin retraso”, argumenta Diego Redolar, profesor de Psicobiología e investigador del Cognitive NeuroLab (Universitat Oberta de Catalunya). “Cuando comenzó internet, los módems de 56 KB tardaban dos, tres o cuatro minutos en cargar una página web. Esto ahora es impensable para quienes no son nativos digitales y para quienes sí lo son. Estas generaciones más jóvenes están aún más acostumbradas a la inmediatez, y no sólo en la tecnología”.

¡Rápido, rápido!

Consecuencia: la última década del siglo XXI se ha convertido en la era del aquí-y-ahora. Una era en la que cualquier actividad que exija una inversión en tiempo superior a la de los ritmos de la sociedad hiperconectada se traduce en desinterés o, directamente, rechazo. Ya sea ver una película de Kurosawa de 1957, leer un novelón de casi 1.900 páginas del estilo de “Guerra y paz” (L. Tolstói) o asistir a una ópera que requiere concentración prolongada como “Los maestros cantores Núremberg” (R. Wagner).

De forma casi imperceptible, la industria cultural y la del entretenimiento se están adaptando para satisfacer micromomentos, las rebanadas de tiempo -el instante posterior a la cena o el trayecto al trabajo- que antes llenábamos con propuestas de largo recorrido. En el argot de las tiendas de ropa, se podría decir que la cultura ha encogido hasta la talla XS: ésa en la que el capítulo ha reemplazado a la película como unidad de medida en la audiovisual y que, en el ámbito de la música pop, por ejemplo, se está traduciendo en canciones cada vez más cortas.

Canciones más cortas

La lista de Billboard Hot 100 es el registro estándar de la popularidad en la música estadounidense. Lleva listando las canciones de EE.UU. semanalmente desde 1958. Pues bien, la duración media de las 100 canciones más escuchadas el año pasado según dicho ránking fue de 3m30s, cuando en 2000 era de 4m. La tendencia se ha acelerado incluso más en los últimos meses: los éxitos de 2019 son, de media, 30 segundos más cortos que los de 2018.

¿Cómo se explica esta transición, que de momento se ha detenido en los 2m07s de I Love It (& Lil Pump) de Kanye West? Muy fácilmente: el algoritmo que hace funcionar los servicios de música en streaming como Spotify, Apple Music o Tidal premia a las canciones cortas, favoreciendo una mayor rotación que las que duran tres, cuatro o cinco minutos. Eso está provocando dos cosas. La primera: que los músicos se ciñan cada vez más al patrón mini (más reproducciones suponen más ingresos). La segunda: que clásicos como Stairway to heaven (8m03s), Hey Jude (7m05) o Like a Rolling Stone (6m10s) le parezcan auténticas rarezas a a cualquier millennial.

“La tecnología siempre ha moldeado el entretenimiento y nuestras expectativas sobre qué tipo de contenido es ‘bueno’”, explica Derek Thompson, el editor principal de la revista The Atlantic, en su recién publicado ensayo Creadores de hits. “Antes de la década de 1990, la industria musical no tenía información diaria sobre las canciones que se escuchaban en casa y en la radio. Hoy en día, cada vez que pones una canción en el teléfono, la industria de la música te escucha también y usa tu información para orientar el siguiente éxito […] Solíamos reproducir los éxitos; ahora los éxitos nos reproducen a nosotros”.

El rapero Maikel Delacalle, que en diciembre de 2018 consiguió ser disco de oro en España con su canción Replay, es uno de los nombres de moda en la escena urbana. Ha trabajado con superventas como J Balvin y acaba de producir el disco de debut de Lola Indigo: Akelarre (Universal Music). La canción más larga del álbum dura 3m23s. Una fórmula que se aprecia igualmente en el estreno de su ex compañera en Operación Ttriunfo, Aitana.

“Es verdad que ahora mismo el tiempo perfecto de una canción es tres minutos. Todo el mundo pasa de un tema a otro y la gente no quiere que sean largas, así te quedas con ganas de más…”, comenta Delacalle sobre lo que es el triunfo definitivo de la playlist sobre el LP de toda la vida. Y también sobre la estandarización que poco a poco está imponiéndose en la música comercial propiciada por el big data. “Antes una canción pop, con un sólo de guitarra o el acompañamiento de una orquesta, se iba a los cinco minutos. Eso se echa de menos”.

Repetir hasta la saciedad

Incluso la propia estructura de las canciones ha cambiado, confirma el productor. Ahora las repeticiones se multiplican – Rosalía dice 34 veces malamente en la canción “Malamente” que la convirtió en una estrella- y el estribillo entra mucho antes. Pura estrategia: para que una canción cuente como reproducción en los servicios de streaming tiene que sonar como mínimo 30 segundos. Y el estribillo es lo más jugoso para retener a los oyentes. Crazy in Love y su arranque con Beyoncé desatada marcaron el camino.

Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. A su juicio, si los músicos a partir de este momento hacen canciones exclusivamente para alimentar a un algoritmo “estaremos delegando la creación cultural en la inteligencia artificial”. Y aunque usa el futuro, el autor admite que ese escenario ya es real: “Hay hologramas copando actualmente el mercado asiático de música adolescente. No comen ni hacen huelga, pero llenan estadios igual que los cantantes de k-pop físicos”.

El cine no es ajeno

La misma tendencia a la miniaturización de la música se aprecia en el cine. Ben-Hur (1959) llegaba a los 212 minutos; Lawrence de Arabia (1962) a los 222; Sonrisas y lágrimas (1965) a los 174; Memorias de Africa (1985) a los 161; Bailando con lobos (1990) a los 181; La lista de Schindler (1993) a los 195; Braveheart (1995) a los 177; El paciente inglés (1996) a los 162… En fin, títulos que se llevaron el Oscar a la mejor película y que perfectamente podía haber emitido Garci en su programa televisivo, tal vez serían carne de serie en estos tiempos por culpa de su excesivo metraje. Recordemos que Green Book, la cinta que se llevó la estatuilla el año pasado, duraba 130 minutos. Y que The Artist la ganó en 2011 con apenas 110. Casi lo que un documental.

En paralelo, las series de televisión son también más cortas o se proyectan en unos cuantos capítulos, sin temporadas que se alargan hasta el infinito. O con final autoconclusivo. Wild wild contry (Netflix) y Chernobyl (HBO), dos ficciones de éxito recientes, se ajustan a este patrón.

Literatura a dieta

Oiga, ¿y los libros? También están adelgazando. Lo confirma la Agencia del ISBN, gestionada por la Federación de Gremios de Editores de España. En 2009 la extensión media del capítulo en la categoría creación literaria era de 265 páginas; en 2017, de 243 (22 menos). Entre una fecha y otra, la irrupción de WhatsApp, el streaming y el video bajo demanda. Pantallas y más pantallas. “El cambio tecnológico siempre ha afectado de una u otra manera al mundo del libro, y ni siquiera estas nuevas tecnologías que fragmentan los contenidos son novedosas. El folletín ya se publicaba por capítulos en los periódicos del siglo XIX y del XX”, expone Antonio María Avila, director ejecutivo de la Federación. “Lo que sí es novedoso -admite- es que ahora hay muchos más productos con los que competir, aunque productos no sea una palabra que me guste usar para hablar de cultura”.

Sostiene el filósofo Santiago Alba Rico a propósito de esta época en la que se evita al esfuerzo -usted también está dejando de escribir en las redes sociales para comunicarse sólo con emoticonos- que “el capitalismo consumista no distingue entre cosas de mirar o leer o escuchar, porque se las come todas por igual”. El autor subraya además que “la relación con los productos estéticos ha implicado siempre de algún modo la aceptación de que no ocurren en el tiempo. Nadie se ha preguntado nunca cuánto dura el segundo movimiento del Trío para piano número 2 de Schubert, pues dura eternamente cada vez que lo oímos. Hoy nada que dure es apetecible, pero las cosas tienen que durar para ser comprendidas, analizadas y experimentadas. La Humanidad se alimenta de golosinas, cuando escucha música, lee, ama o vota”.

Hubo, sin embargo, quien se anticipó a los efectos de la cultura XS. Incluso sin pretenderlo. Al director Miguel Alcantud se le ocurrió reconvertir un antiguo prostíbulo situado a la espalda de Gran Vía en un espacio escénico. Era 2009 y nacía Microteatro: un nuevo concepto basado en piezas de 15 minutos representadas en habitaciones para menos de 15 espectadores. “Parecía que ir al teatro en esa época era una cosa seria o de intelectuales. Teníamos estos traumas de haber ido a ver un clásico de dos horas y media mal hecho… Nosotros queríamos hacer teatro para gente a la que no le gusta el teatro. En primer plano y con vocación de semillero: gracias al formato breve se podía arriesgar mucho más”, reflexiona este pionero.

En la década transcurrida desde entonces, la fórmula de Microteatro ha sido un éxito en Madrid. Desde aquí ha saltado a más ciudades españolas y de otros cuatro países (México, Argentina, Perú y EE.UU.).

No es plan de ponerse distópico, que el adjetivo ya ni asusta, pero si la talla XS acaba imponiéndose en el consumo cultural de la sociedad de la distracción, ¿qué será lo siguiente? “Quizás, como cuento en una pequeña noticia falsa de mi último libro, prohibir los embarazos de nueve meses”, bromea Alba Rico. “Son demasiado largos”.

