Daniel Muñoz y Los Marujos regresan a Dreams con su cueca brava

Juan Herrera en la serie “Los 80”, el papá del niño protagonista en la película “Mi Amigo Alexis”, “El Malo” de Venga Conmigo o el “Efe” (para los más cuarentones) son sólo algunos de los personajes con los que el actor Daniel Muñoz es reconocido por el público. Sin embargo, el artista tiene una pasión desbordante por la cueca que nació en las fiestas familiares, donde la música era una infaltable protagonista. “Esta pasión nace desde mi primera infancia con gran influencia de mi abuela materna. No había santo o cumpleaños que no se celebrara junto al toca disco. Cuando el clima estaba en lo más alto, aparecía el disco ‘Cuecas con Escándalo’, lo que hoy conocemos como cueca brava, urbana o del roto chileno. Ese disco me marcó para siempre”, expresó Muñoz.

Esta pasión por estas expresiones populares exhibirá esta noche Muñoz en el escenario del Restobar Lucky 7 del casino Dreams, junto a su grupo Los Marujos, que incursionan en una música sin fronteras con mucho canto latinoamericano. Si bien se formaron hace unos seis años, sus integrantes tienen una vasta trayectoria musical. Consultado por el nombre, Muñoz señaló que fue en homenaje a su amiga personal María Sánchez Valdivia quien los invitó al Festival de Viña del Mar y lo incluyó a él como jurado. “En un principio se me ocurrió que nos pusiéramos Los de la Maruja, pero un compañero de grupo, gran conocedor de la cultura popular, propuso Los Marujos a secas y así no llamamos hasta hoy”, acotó el artista.

Para Daniel Muñoz la actuación es su principal foco y si tuviera que optar por ello o por la música, se quedaría con lo primero. Sin embargo, afirma que mientras eso no ocurra es feliz recorriendo el país junto a Los Marujos. “Viajar, vivir la experiencia de compartir con los más variados públicos de todo el país, me hace bien para el alma. Cada show es distinto al otro, porque surge todo espontáneo. Desde acompañarte con las palmas hasta el baile con pañuelo en mano”, afirmó.

Para el artista el concepto de cueca brava es un sentimiento que refleja siglos de tradición. “Conocerla es reconocer al roto chileno en su canto y poesía. Eso me cautivó. Entender sus reglas. Siento que tengo una responsabilidad, al ser una persona mediática, de hacer renacer y poner en valor esta expresión artística que está en el ADN de nuestro país”, sentenció Muñoz que se presentará junto a Los Marujos, pasadas las 23 horas en el casino.