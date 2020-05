Daniel Radcliffe y otras celebridades leerán capítulos de “Harry Potter” como un hechizo contra el aburrimiento

Para los fanáticos de Harry Potter, estas semanas de confinamiento obligado no han sido tan terribles, pues han aparecido grandes opciones que abrieron de nuevo el mundo mágico del joven mago.

Cuando inició la cuarentena la creadora de esta saga literaria, J.K. Rowling anunció que lanzaría una plataforma llamada Harry Potter At Home, un lugar donde sus seguidores y público en general pueden hacer sopas de letras y encontrar material didáctico relacionado con este universo.

Pero no ha sido la única sorpresa, porque la escritora anunció que además de las actividades que están disponibles, dentro de este sitio arrancaría una nueva serie donde un montón de celebridades leerán un capítulo del primer libro que lanzó en 1997, “Harry Potter y la piedra filosofal”.

Dentro de la lista de personalidades que te narrarán cómo el joven mago llega a Hogwarts y conoce a Ron, Hermione y hasta Lord Voldemort están grandes nombres como Dakota Fanning, Eddie Redmayne –quien protagoniza “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, el spin-off de Harry Potter– y hasta el ex futbolista inglés, David Beckham.

Sin embargo, Rowling reservó la lectura del primer capítulo de esta serie para un invitado especial: nada menos que Daniel Radcliffe, el actor que le dio vida al ‘niño que vivió para contarlo’ y quien ha vuelto (de alguna manera) después de ganar fama por las exitosas películas para contarnos cómo es que el pequeño Harry se entera de la existencia del mundo mágico. Para ello, hay que entrar a https://www.wizardingworld.com/chapters/reading-the-boy-who-lived

Cada uno de los capítulos se publicará en la plataforma Harry Potter At Home, y para los que prefieren escuchar audiolibros también tendrán chance de escucharlo a través de Spotify.