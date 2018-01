“De hacer una Miss Candidata Presidencial, Carolina Goic sería la más linda del planeta”

Hoy, a partir de las 22 horas, en el restaurante La Perla del Estrecho, ubicado en pasaje Korner Nº 1017, se realizará la Cumbre Guachaca en Magallanes, con la participación y conducción del emblemático y gurú de la cultura guachaca, Dióscoro Rojas. Esta viene siendo la segunda versión de este evento, la cual por cada año que pasa busca consolidarse, para de a poco convertirse en un tradición y evento más masivo, para que se puedan incluir personajes, artistas y grupos a nivel nacional.

La entretención sobre el escenario será protagonizada por el dúo Más que dos, integrado por Juan Pablo Ampuero y Loreto Hernández, entregando al público lo mejor de la música latinoamericana. De igual manera estará Faggu y El Desquite, con lo mejor del folclore moderno.

El ingreso tendrá un costo de $3 mil por persona. El evento además contará con diversidad gastronómica como el “Guacharma” y tragos típicos como son el “Terremoto” y el “Melvin” (melón con vino). La Segunda Cumbre Guachaca en Magallanes se mantendrá hasta el 13 de enero.

Una actitud

picaresca

Para enero del año pasado el guaripola guachaca, Dióscoro Rojas, haciendo gala de distinguida personalidad, se refirió a la posible candidatura presidencial de la senadora por Magallanes, Carolina Goic, señalando “no sé cómo gobernará, pero es linda, y de salir Presidenta tendríamos a la mina más rica del continente”.

En su visita a La Prensa Austral, el famoso personaje nacional aseguró que sigue pensando lo mismo y agregó “no importa que haya perdido, ¿quién no ha perdido alguna vez?, es parte de la película, pero que ella puede ser la Presidenta más linda del planeta no hay duda. Yo no sé si ella salió bien o mal, pero hizo su carrera presidencial más bonita que nunca con un marido que la apañó, se tiró a la piscina no más. Yo creo que ella sigue siendo bonita, de hacer una Miss Candidata Presidencial, yo creo que Carolina Goic sería la más linda del planeta”.

Un guachaca

más íntimo

Con respecto a la segunda Cumbre Guachaca en Magallanes, Dióscoro Rojas tiene claro que este reconocido evento en tierras australes es más interno que los que se realizan en Santiago.

“Yo creo que el hecho de venir a esta región implica una mirada distinta, por todas las características de la región, que obligan a hacer las cosas en interiores y así se vuelve más íntimo. Por cómo es esta zona yo creo que la gente debe ser buena para el copete y como decía antes, el copete en Magallanes es algo más interno, no sales a parrandear a la calle con los amigos, sino te mueres de frío. Por eso mismo las conversaciones se vuelven más profundas, el guachaca se pone creativo sobre la política, el arte y lo que debería ser la región y el país, temas grandes”, concluyó el guaripola mayor.

