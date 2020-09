Destacado cineasta nacional Patricio Guzmán grabará material durante el plebiscito de octubre

El premiado documentalista chileno, que reside en Francia, viajará al país para ser testigo de la votación del próximo 25 de octubre.

El galardonado documentalista chileno Patricio Guzmán anunció que estará presente en Chile para el plebisicito del próximo 25 de octubre para filmar el histórico proceso constituyente.

El autor de “La batalla de Chile” dijo a La Tercera que “dentro de tres semanas voy a ir a Chile, vamos a filmar el plebiscito y vamos a estar junto a lo que ocurre, a lo que está pasando, a la gran puerta que se abre”.

“El proceso que se ha iniciado, que es espectacular, es el que voy a tratar de filmar a mi manera, mientras esperamos que se abra la cortina para entrar al escenario y empezar. A veces el documental inventa anécdotas o pone en escena paisajes, pero otras veces la realidad es tan fuerte que engulle al documental, se lo traga. Y creo que lo que hay que hacer ahora es filmar este proceso insólito que está ocurriendo”, agregó Guzmán.

Por ahora el ganador del Oso de Plata no tiene planes para el material que registrará en estas votaciones. Sin embargo indicó que “el gran acontecimiento ya está ahí, y eso es lo que vamos a presenciar”.

Por estos días el director se encuentra promocionando el estreno de “La cordillera de los sueños”, el cierre de la trilogía documental compuesta por “Nostalgia de la luz” y “El botón de nácar”, la cual se exhibirá de forma virtual desde el 26 de septiembre.

En esta película Guzmán da luces sobre el proceso actual que vive Chile, aunque asegura que “cuando terminé la película, no había un índice de lo que iba a ocurrir, pero sí anuncia un poco lo que va a ocurrir, aunque de manera tentativa”.

Cine en crisis sanitaria

En la entrevista concedida a La Tercera, el autor señala que la crisis sanitaria no canceló la exhibición de “La cordillera de los sueños”, que forma una celebrada trilogía con “Nostalgia de la luz” y “El botón de nácar”, pero sí a reformularla: el próximo sábado 26, a las 20,30, el filme premiado en Cannes 2019 tendrá su estreno digital en Chile (entradas en Puntoticket.com).

Tiene claro Guzmán que no son términos óptimos para un festín visual como el de las imágenes aéreas que el filme ofrece de unos Andes ignotos y misteriosos, pero le alegra que pueda verse: “En vez de interrumpir completamente el desarrollo del cine y de otras artes, lo mejor es adaptarse a las nuevas posibilidades que se abren, y está muy bien lo que ocurre. No es ideal, pero, bueno, no se puede hacer otra cosa”.

Para todos los efectos su cine, el documental, “es más pequeño, hace más fácil sortear las dificultades, es un cine que se escabulle”, piensa el realizador de 79 años.