Diego Mac-Lean fue coronado como Embajador de Catwalk Patagonia

Tras un mes de actividades, la academia de modelos Catwalk Patagonia realizó la premiación del concurso para elegir a su Embajador, un espacio en que se dio la oportunidad a los varones de mostrar sus cualidades personales. Al final llegaron nueve candidatos, los que durante el transcurso de este evento debieron realizar pruebas de modelaje en traje de noche, apoyar a Pymes y grabar videos para subir a plataformas virtuales. Al mismo tiempo, participaron en capacitaciones para llegar muy bien preparados a las instancias finales.

La ceremonia de clausura se realizó el domingo en la noche y fue transmitida por Instagram, Youtube y Facebook, concluyendo con la coronación de Diego Orlando Mac-Lean Díaz, de 24 años. El joven diseñador gráfico profesional, que actualmente se desempeña en Inacap expresó que “desde el día uno fue una experiencia nueva para mí, ya que no había participado en ningún concurso, pero se me hizo muy llevadero, porque siempre conté con el apoyo de mi familia, amigos y cercanos. Además, algo que me motivaba a participar era ser un real aporte a las personas que hoy en día necesitan una ayuda frente al difícil escenario que estamos atravesando”.

Aquello quedó de manifiesto desde el comienzo, cuando debieron apoyar a una Pyme regional, pero también entregando un mensaje a los jóvenes a través de pruebas de pasarela Urban, para terminar con algo clásico, en la pasarela de noche. Esos fueron algunos de los desafíos, pero también mantener la serenidad ante los comentarios en redes sociales, que muchas veces pueden causar heridas en las personas.

“La exposición pública es algo que desde el primer momento me costaba, ya que era obvio que iba a comenzar a recibir críticas, lo cual no me equivoqué. No miento si digo que en algún momento se me cayeron las energías y pasó por mi mente dejar el concurso, pero gracias a mis cercanos y a la gente que me rodeó durante estos momentos, me di cuenta que las críticas iban a existir siempre. Además, llegué a la conclusión que ni tengo que demostrarle nada a nadie. Este fue un mes muy intenso y con miles de emociones”, resumió Mac-Lean.

Finalmente, asumiendo en propiedad su nueva condición de Embajdor de la Academia, valoró la iniciativa, porque “es una tremenda plataforma que de manera desinteresada ayuda, lo cual me enorgullece mucho ser parte de esta familia. Es un antes y un después para nuestra ciudad y juventud, porque sin esperar nada a cambio, esta academia forma, más allá de jóvenes que quieren aprender sobre moda, pasarela o certámenes de belleza; forma jóvenes conscientes de su entorno y responsables de que su actuar y su buena voluntad es fundamental para que las situaciones como las que estamos viviendo como país, seamos un real aporte”, concluyó Mac-Clean, que ahora tendrá que liderar los proyectos sociales que la academia tiene en agenda.

Para el director de la academia, Gabriel Fuentealba, junto a la profesora de la academia, Antonia Aliaga, este concurso “fue súper positivo, tuvimos un interés importante de parte de los hombres. Se hizo un casting masivo y del cual quedaron solamente nueve aspirantes. Este certamen no tuvo tantas polémicas, fue un concurso súper sano y saludable”, indicó Fuentealba.

A su vez, Antonia Aliaga coincidió en destacar la participación que hubo y la motivación porque “a diferencia de las mujeres, hubo un gran entusiasmo por los hombres en participar. Fue difícil elegir a uno, estuvo bastante peleado y creo que a todos les sirvió”.

La final se realizó en la academia, donde quedaron muy conformes con la transmisión online, y para Aliaga, “pudimos junto a B3 Comunicaciones tener una excelente transmisión. Fue bonito que, pese a la pandemia que nos impide estar todos cerca, pudimos tener a todos los candidatos, y que ellos tuvieran pantalla hacia todo el público”.

Las últimas pruebas que debieron sortear los participantes, una fue el traje de noche, en el que la idea fue sacarlos de su zona de confort. Anteriormente, tuvieron la posibilidad de responder preguntas del jurado y del público, en dinámicas en vivo, además de un mensaje hacia la juventud.

Finalmente, Gabriel Fuentealba agradeció a los seguidores de Catwalk en las redes sociales y el interés que generó el concurso en todo el país y, respecto del embajador, su misión será participar en las campañas como la del Día del Niño, más compra, armado y distribución de canastas, así como inspirar a los jóvenes a involucrarse en la sociedad, y convertirse, a la vez, en un ejemplo positivo.

Una vez cerrado este concurso, el próximo que organizará Catwalk Patagonia es Miss Earth, donde el foco que tendrán será el cuidado del medio ambiente a través de iniciativas asociadas.