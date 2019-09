Disco tributo a Jorge González será triple y tendrá 117 músicos

Después de meses de retraso (había sido anunciado para abril), el disco tributo internacional dedicado a Jorge González ya tiene fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2019.

Se trata de un álbum triple que contó con la participación de 117 músicos de Chile, Perú, Argentina, Colombia y México, y que tendrá en total 43 versiones de la obra musical de González, tanto de su época en Los Prisioneros como de su carrera solista.

La idea original es de Pedro Villar, un ingeniero de sonido peruano con oficina en Los Angeles, California, y reconocido admirador del chileno.

Del setlist, destacan varios covers. Uno de ellos corresponde a la versión del productor Gustavo Santaolalla para “Por amarte”, canción del disco “Corazones” que él mismo produjo.

Este mes debutó en plataformas de streaming otro adelanto del álbum: “El baile de los que sobran”, esta vez a cargo de Sol y Lluvia. Por su parte, Lanza Internacional, el dúo de los hermanos Francisco y Mauricio Durán (ex Los Bunkers), colaboró con “Corazones rojos”.

De acuerdo al diario La Tercera, la lista de colaboradores la completan los internacionales Leandro “Lolo” Fuertes (ex guitarrista de Miranda!), Eduardo Schmidt (ex líder de Arbol), Rubén Albarrán (Café Tacvba) y su banda Hoppo!, y los chilenos Los Vásquez, Américo, María Colores, Zaturno, Mariel Mariel, Mamma Soul, Síndrome, Nadie, Manuel García, We Are the Grand y Claudio Valenzuela (Lucybell).

Las versiones físicas y digitales del homenaje editado por Avenida La Novena (el sello de la familia de Jorge González) estarán disponibles desde el próximo lunes 30 de septiembre. Los interesados, deben encargar sus copias al correo avenidalanovena@gmail.com.