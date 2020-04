Disney anuncia nuevas fechas de estreno para las películas de Marvel

Disney finalmente reprogramó los estrenos de sus siete próximas películas de Marvel, confirmando este viernes las nuevas fechas de lanzamiento.

Dentro del listado destaca la esperada “Black Widow”, cinta que originalmente iba a ver la luz en mayo de 2020.

Tal como recoge Variety, la producción protagonizada por Scarlett Johansson se lanzará en noviembre de 2020, ocupando el lugar de “The Eternals”. Esta última película ahora será estrenada en 2021.

Las otras cinco películas de Marvel que recibieron nuevas fechas son “Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther 2” y “Captain Marvel 2”.

Disney confirmó además que otra película de Marvel sin título se lanzará en octubre de 2022 y hay cuatro más programadas para 2023.

Calendario definitivo:

“Black Widow”: 6 de noviembre

“The Eternals”: 12 de febrero de 2021

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”: 7 de mayo de 2021

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: 5 de noviembre de 2021

“Thor: Love and Thunder”: 18 de febrero de 2022

“Black Panther 2”: 6 de mayo de 2022

“Captain Marvel 2”: 4 de julio de 2022

El brote de coronavirus además obligó a Disney a reagendar los estrenos de otras películas, incluyendo la nueva versión de “Mulan”.

Las nuevas fechas son las siguientes:

“Mulan”: 24 de julio de 2020

“Jungle Cruise”: julio de 2021

“Indiana Jones 5”: 29 de julio de 2022

“Free Guy”: 11 de diciembre de 2020

“The French Dispatch”: 16 de octubre de 2020