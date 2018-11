Disquería más austral del país y longeva de la región cumple 20 años

El 5 de noviembre de 1998, el músico e integrante de la banda Indomia, Ricardo Palma, fundó la tienda de discos Madmusic, la cual hasta los días de hoy está emplazada en calle Bories 593. Este 2018 el local cumplirá 20 años de trayectoria, siendo la disquería más austral del país y la más longeva de la región.

Para celebrar las dos décadas de Madmusic, Palma indicó que tendrá ofertas especiales en todos los productos del 10% al 20%, entre el 5 al 10 de noviembre. El músico considera que gracias a los vinilos ha podido mantenerse en el rubro. “El regreso del vinilo como que salvó la industria. En la región hay cada vez más gente interesada en adquirir un disco en este formato, los coleccionan, los mandan a buscar, va en aumento”, recalcó.

Para Palma no hay duda que el regreso del vinilo es gracias a la gran calidad de sonido que entrega. “La calidad del sonido análogo es insuperable, no tiene comparación con el sonido digital, ni mucho menos con la digital descargable. Sí, puede ser más fácil para el consumidor descargar una canción en Spotify, pero no tiene la misma calidad de sonido que se merece, entonces yo creo que la gente a la larga se ha dado cuenta que los análogos no tiene comparación”, explicó.

Según algunos, el funcionamiento de Madmusic es casi un hito en el comercio local, ya que superó grandes obstáculos como la vez en que el gigante de la venta de discos Feria del Disco se instaló a sólo metros del negocio de Ricardo Palma. Fueron dos años difíciles para el magallánico, pero sobrevivió a la competencia. Feria del Disco quebró y Madmusic ahora celebra 20 años, recalcando que es una tienda que tiene música de todas las épocas y estilos.