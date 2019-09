Documental de Depeche Mode tendrá exhibición única en cines

Depeche Mode y su colaborador habitual Anton Corbijn se unieron para una película que combina documental y concierto, “Spirits in the Forest”, que se proyectará en cines del mundo en una sola noche.

La película registra la actuación en Berlín de la gira Global Spirit Tour de 2017 del grupo con una parte documental adicional enfocada en sus seguidores.

Una declaración sobre la película la describe como “sumergirse en las historias profundamente emocionales de seis fanáticos especiales de Depeche Mode” entre clips en vivo.

El documental/concierto sigue los pasos de los anteriores largometrajes de Corbijn con la banda, incluyendo “Depeche Mode: Alive in Berlin” (2014), “Depeche Mode: One Night in Paris” (2002) y “Depeche Mode: Devotional” ( 1993).

La proyección está fijada para la noche del 21 de noviembre en cines de todo el mundo. Se espera que las entradas salgan a la venta el 26 de septiembre.