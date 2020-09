Documental “Eco en el cañón” celebrará la música de los ’60 por HBO

Con la conducción de Jakob Dylan

HBO estrena en exclusiva el nuevo documental “Eco en el cañón” (Echo in the canyon) el próximo martes 8 de septiembre a las 22 horas. Con la participación de grandes nombres de la música, como Brian Wilson, Ringo Starr, Michelle Phillips, Eric Clapton, Stephen Stills, David Crosby, Graham Nash, Roger McGuinn y Jackson Browne, así como músicos contemporáneos influenciados por este sonido como Tom Petty (en su última entrevista), Beck, Fiona Apple, Cat Power, Regina Spektor y Norah Jones, la producción muestra el nacimiento del Laurel Canyon Sound de Los Angeles, a mediados de los años 60, con la explosión musical de grupos como The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield, The Mamas and The Papas.

Con la conducción del hijo de Bob Dylan, Jakob Dylan, y dirigida por Andrew Slarer “Eco en el cañón” revela detalles de este sonido musical que surgió para emular a The Beatles y se convirtió en un semillero de creatividad y colaboración para una nueva generación de músicos que pronto pondrían un sello indeleble en la historia de la música popular estadounidense.

En su recorrido, Dylan descubrirá detalles personales antes nunca conocidos de las bandas que forjaron este movimiento sonoro gracias a sus canciones. Sus relatos estarán acompañados de conversaciones sinceras sobre lo que significa, hasta el día de hoy, la influencia del Laurel Canyon Sound.