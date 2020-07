Edición 2020 de la Comic Con puede verse online hasta este domingo

Desde las 13 horas en Youtube

El miércoles se dio inicio a la Comic Con At Home, el evento virtual que reemplazará a la Comic Con San Diego 2020, la que fue suspendida, debido a la pandemia por el coronavirus. Aprovechando esta contingencia mundial, el evento más importante de cultura pop se reinventó, estando disponible para todo el mundo de manera gratuita.

A partir de las 13 horas en cada jornada, la web comic-con.org se convertirá en Comic-Con Home, permitiendo a los usuarios adentrarse en el famoso Exhibit Hall para disfrutar de 700 participantes. Además habrá diversas charlas pequeñas relacionadas con el mundo del cómic.

Para seguir los detalles del inédito evento, sólo hay que suscribirse a la cuenta oficial en YouTube, en dónde se compartirán las transmisiones de cada una de las actividades.

Recordemos que esta es la primera vez en cinco décadas que la convención presencial, que iba a comenzar ayer, debió ser suspendida.

La programación de hoy, todos con horarios de Magallanes, tendrá a Charlize Theron, Evolution of a Badass, An Action Hero Career Retrospective, a las 14 horas; a las 15 horas, “Hora de Aventuras” y “Vikings”. A las 16 horas “Fear The Walking Dead”; a las 17 horas será el turno de “The Walking Dead” y “Avatar. La leyenda de Aang”; “Helstrom” a las 19 horas; Zoom con Josh Whedon a las 21 horas y “Deep Blue Sea 3”, también a las 21 horas.

Para mañana, en tanto, la programación contempla “Los Simpson” y “David S. Goyer: El arte de adaptar cómics a la gran pantalla”, a las 15 horas; “Constantine” a las 16 horas; “Padre de Familia” y “Bill y Ted” a las 18 horas; “Lovecraft Country”, a las 20 horas; y “Lo que hacemos en las sombras” a las 21 horas.

Finalmente, la jornada del cierre, el domingo, partirá a las 14 horas con “Hoops”; seguirá a las 16 horas con “Los 100”, y los Looney Tunes a las 17 horas, para terminar a las 18 horas con una conversación con Nathan Fillion.