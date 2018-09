El crudo relato de Xuxa: “No podía hablar ni con mi familia del abuso infantil que sufrí”

Maria da Graça Meneghel, más conocida por todos como Xuxa, contó un crudo relato de su vida. Una historia alejada de los flashes, de sus “paquitas” y de los aplausos.

Es lo que sufrió cuando era niña, cuando fue abusada. “Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia”, señala en entrevista con el diario Clarín de Argentina.

La brasileña recuerda que “la cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era una niña, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: ‘Alguien ha hecho pis en mi boca’. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez”.

¿Qué hizo para superar esto? “Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto”.

Maria da Graça Meneghel también cuenta que “los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: ‘Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal'”.

Finalmente, habla sobre el escenario actual de Brasil, donde se avecinan las elecciones presidenciales, con Lula preso y Jair Bolsonaro atacado en un acto de campaña.

Política y violencia

“Política es una cosa que yo no hablo mucho. Me quedé sorprendida y muy mal cuando pasó lo del candidato herido, que está todavía muy mal en el hospital. Tenemos en Brasil personas muy cerradas. Hablan como si fuera la vida de ellos. En un país en democracia, si dices ‘no quiero votar esto’, eres la peor persona del mundo y ellos quieren matarte. Odian. Estamos pasando un momento donde no decir nada es feo, decir algo es peor. La cosa es esperar que pase. Tengo miedo de la violencia en la calle, la gente puede salir a matar. Es una locura. No hay diálogo. Nunca vivimos una cosa así. La cosa no va a mejorar. Yo tengo miedo de salir. Si tienes plata es feo, si tienes éxito, si sonríes es malo, si hablas, si no hablas… vivir ya no es bueno para algunos”.

Emol