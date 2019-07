El “Gran Compipa” Dióscoro Rojas lidera las actividades de la Tercera Cumbre Guachaca en Punta Arenas

En “La Perla del Estrecho” Buscando construir una chilenidad “humilde, cariñosa y republicana”, durante toda esta semana, el popular personaje ha compartido con los magallánicos, a la espera de las dos últimas grandes celebraciones

Disfrutando de las bondades de la gastronomía, costumbres y cariño de los magallánicos, se encuentra el “Gran Guaripola” de los Guachacas, Dióscoro Rojas, que durante toda esta semana ha estado liderando las actividades de la Tercera Cumbre Guachaca en Punta Arenas. El popular personaje ha establecido su centro de operaciones en el local “La Perla del Estrecho”, que hoy y mañana culminará sus celebraciones.

La jornada de hoy, para la que ya no hay reservas disponibles, tendrá como gancho la elección de la Reina Guachaca, cetro para el que postulan cuatro candidatas: Claudia Lucero, Mariema Ugalde, Katia Schultheiss y Bárbara Salgado. La coronación será a la medianoche y contará con las actuaciones de Amor de pobre y Fusión latina.

Para mañana, en lo que Dióscoro Rojas calificó como el “Chapuzón de terremoto”, la jornada se iniciará pasadas las 21 horas, con las actuaciones musicales de Fusión Latina, que interpretará cuecas; el dúo Amor de pobre, que cantarán valses y boleros, mientras que El Chilote y el Patagón pondrá la música regional. Para las reservas, comunicarse al número 612242311.

“Le hemos ido poniendo algunos artilugios. Es que nosotros partimos como un pequeño fin de semana y nos fue bien, pero ahora le agregamos las candidatas a reinas. La particularidad de esta cumbre es que tiene una doctrina y un lugar donde establecerse, por lo que el próximo año podríamos tener reyes como el ‘Gran Compipa’. Poco a poco se va formando una identidad que tiene que ver con la Patagonia, Chiloé y otras cosas del centro, que van conformado una mezcla, que nos permitirá mañana hacer las cosas mejor”, partió comentando Dióscoro Rojas.

Rojas indica que están en la búsqueda de una nueva chilenidad, del siglo XXI, que estima que debe ser “humilde, cariñosa y republicana. Tenemos un país sí que con todo lo desigual que tiene, evidentemente se tiene que generar violencia, pero la chilenidad esencial no tiene que ver con la violencia, por eso es bueno también fortalecer esa manera de ser de los chilenos. Porque también hay una sociedad que llamamos los cuicos, que son prepotentes, que no quieren vivir en Chile, no les gusta Chile, no les gustan los gorditos, los negritos, los colombianos, los venezolanos, los árabes, o sea, no les gusta nadie. El cuico encuentra todo malo, menos él, todos los demás, sí”, analizó.

Dióscoro Rojas defendió que dieron un giro a la mirada que habitualmente se tenía sobre lo popular, y por eso “nadie en veinte años ha defendido tanto como nosotros, lo que son los símbolos de la patria, porque estamos llenos de recovecos en la patria, en la ciudad, que nos van indicando que los chilenos somos de una manera o queremos ser de otra. Entonces los guachacas implica un amor irrestricto a la patria, que consideramos no solamente los signos, sino lo que representa la gente, porque la patria somos todos”.

Respecto de las actividades en Punta Arenas, Dióscoro Rojas destacó que hoy “se constituye lo que nosotros llamamos el ‘Seregua’ el Servicio Electoral Guachaca, y que durante toda la semana hemos estado de fiesta. Un Guachaca está toda la semana de fiesta, y el lunes está la cena de Pan y Pebre y también tenemos que entregar los ‘calzoncillos largos’, una campaña que hemos estado recolectando en todo el país y que se llama ‘un calzoncillo largo para Chilito’”. Hay que destacar sí, que la cena de Pan y Pebre está dirigida para gente en situación de calle.