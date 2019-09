El hijo de Camilo Sesto se convierte en heredero universal del millonario patrimonio del cantante

Camilo Blanes recibirá ocho millones de euros, tres casas, una sociedad de compraventa de inmuebles y los derechos de las canciones de su padre, que significan ganancias por 200.000 euros al semestre.

El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, no tendrá que preocuparse nunca más por su bienestar económico. Según publican este miércoles algunas revistas como Semana y Lecturas, en el último testamento que hizo el cantante del que se tiene constancia y que obra en poder del que fue su administrador, Cristóbal Huete, se nombra heredero universal de todos sus bienes a su único hijo, fruto de su breve relación con Lourdes Ornelas, admiradora de Sesto.

A sus 36 años, Camilín, como se le conoce desde pequeño, recibirá ocho millones de euros, tres casas -la de Torrelodones, la de Las Rozas y un piso en Marbella-, una sociedad de compraventa de inmuebles con un patrimonio de 800.000 euros (por la que se vendió el edificio donde se sitúa la sede del Partido Socialista Español, en la madrileña calle de Ferraz), así como los derechos de todas las canciones que su padre escribió, que devengan unos 200.000 euros al semestre.

Las últimas voluntades del cantante se conocerán definitivamente el próximo lunes 30 de septiembre y, si no existe un testamento posterior al que guarda el administrador, todo recaerá en manos del hijo del cantante de Alcoy. De ser así, se confirmaría que Cristóbal Huete no ha ocultado bienes a la familia del artista, algo de lo que le acusan el propio Camilo Blanes y su madre, Lourdes Ornelas. “Cuando se abra el testamento se verá la verdad. Las cuentas de sus sociedades están muy claras. He sido honesto y honrado”, declaró el administrador a La Vanguardia.

El cantante vivía en un gran chalet de tres plantas en la localidad madrileña de Torrelodones, de casi 500 metros cuadrados de superficie, con piscina y un gran terreno de casi 10.000 metros. Precisamente allí, en su residencia habitual, es donde fue asaltado en enero de 2013, en un robo en el que le amordazaron y le sustrajeron joyas y 2.500 euros. La policía detuvo a los autores seis meses después, en Cuenca. Propiedades similares a la casa del intérprete en Torrelodones oscilan en el mercado entre los 500.000 y el millón de euros. La otra vivienda de Sesto en Madrid, concretamente en la urbanización La Chopera (Las Rozas), es de obra nueva, de hace 10 años, y consta de un terreno de más de 2.000 metros cuadrados en los que, entre otras construcciones, hay una casa de más de 300 metros cuadrados. El valor de la propiedad en el mercado puede rondar entre los 500.000 y 700.000 euros. Del piso de Marbella, por ahora, no hay constancia de su valor aproximado.

Camilo Blanes nació en México y allí vivió durante muchos años con su madre, fan de Camilo Sesto. Durante su infancia y adolescencia residió con su padre en España, que incluso se apartó de la música durante un lustro para dedicarse a él. Más adelante, Blanes regresó a México, donde a menudo se quejó de que el cantante le había impedido establecer una mejor relación con su madre. Con el paso de los años, él mismo dio a entender en más de una ocasión que el vínculo con su padre estaba más cerca de la admiración que de la cercanía y el afecto.