El histórico show de Noel Gallagher en Concepción

– El ex líder de Oasis se presentó el martes ante casi 4 mil personas.

En 2013, la productora Colors anunció con estridencia que Morrissey daría siete conciertos en Chile en julio de ese año, tres de ellos en regiones. Concepción estaba en ese itinerario que nunca se cumplió. El ex líder de The Smiths sufrió un problema de salud en Perú y canceló toda la gira. La frustración aún se mantiene, especialmente en Conce, que esperaba con ansias al oriundo de Manchester.

Por eso, cuando el 4 de septiembre se anunció la llegada de otro peso pesado de la música británica, el ex líder de Oasis Noel Gallagher, hubo un sentimiento de incredulidad y emoción entre aquellos que conocieron su música desde los años ‘90. La misma productora fue la que informó que el compositor se presentaría en Santiago el 31 de octubre, en el Festival Colors Night, pero que un día antes ofrecería un concierto único en la capital penquista. La preventa de entradas comenzó ese día y se agotaron en menos de diez minutos. Y aunque en los días previos al espectáculo se dijo que los tickets estaban agotados, el gimnasio municipal de Concepción no se llenó.

Noel Gallagher y su banda High Flyngs Birds aterrizaron en el aeropuerto Carriel Sur el domingo 29 a las 13 horas, después de 14 horas de vuelo desde Londres. Vestido con un polerón negro con detalles estrellados, el británico fue recibido por cerca de 30 fans, que le pidieron autógrafos y fotos. Y aunque Gallagher era la estrella principal, también hubo recuerdos con los otros integrantes de la banda, entre ellos los ex Oasis Gem Archer (guitarrista) y Chris Sharrock (baterista) y con la bella tecladista Jessica Greenfield. El grupo se alojó en el Hotel Radisson Petra, cercano al mall Plaza Trébol, hasta donde llegaron más fanáticos, justo cuando la intensa lluvia les recordó dónde estaban.

El lunes, la principal actividad que cumplió Noel Gallagher fue ver el partido de su amado Manchester City en el pub Irish, en pleno centro de la capital penquista, ante la celosa custodia de sus guardias.

El martes, los primeros fanáticos llegaron a las 7 de la mañana a la entrada del gimnasio Municipal, ubicado junto al estadio Ester Roa Rebolledo y al lado del terminal de buses de Collao. Hubo lluvia intermitente durante toda esa mañana, mientras de a poco comenzaban a llegar los asistentes, que se preguntaban dónde sería la entrada. Cerca de las 16 horas, justo cuando el cielo se despejaba y la temperatura subía (por algo se le conoce como “Tropiconce”), se inició la prueba de sonido. Ahí entre el ruido del tráfico, se pudo escuchar algunos temas, lo que aumentó la ansiedad del público, compuesto en su mayoría por gente de entre 25 y 40 años.

A las 19 horas se abrieron las puertas y todos corrieron para encontrar una buena ubicación, ya que solamente se vendieron ubicaciones en cancha general y platea, lo que causó confusión en los guardias, que no sabían hacia dónde dirigir a la gente.

El concierto

Mientras los fans se instalaban, el DJ de la gira, Phil Smith, viejo amigo de Noel Gallagher desde los inicios de Oasis allá por 1991, puso una selección de música muy de la onda Madchester. Posteriormente, se presentó el ex cantante de Los Bunkers, Alvaro López, quien ofreció un show sólido y estridente ante un público que lo conoce muy bien.

Y con puntualidad inglesa, a las 21,30 horas, con la música de fondo de “Fort Knox”, que abre su reciente disco “Who built the moon?” apareció Noel Gallagher junto a su banda, conformada por once músicos, destacando de entrada la voz de Audrey Gbaguidi. Los primeros cuatro temas fueron de su último trabajo, dejando en claro que Gallagher prefiere seguir hacia delante en vez de hacer caso a los nostálgicos que añoran el regreso de Oasis. Para ellos dedicó “Little by Little”, recién la octava canción de su setlist.

El gran momento emotivo se vivió tras interpretar “Dead in the water”, acompañado solamente por el tecladista Mike Rowe. El público prendió sus celulares dando una emocionante vista al cantante, que tras ello se salió de libreto y les regaló su reversión del primer single de Oasis, “Supersonic” en formato acústico, tema que no aparecía en la lista original.

La única que le quitó cierto protagonismo al cantante fue su corista, la artista francesa Charlotte Courbe, que en “She taught me how to fly” toca las tijeras, en una performance que fue celebrada ruidosamente por los asistentes.

A esas alturas, se notaba complicidad entre la gente y el cantante, que en un momento hizo reír a todos al criticar a Alexis Sánchez por elegir al Manchester United por sobre el City: “¿Qué le pasa a ese chico? ¿Está loco? Pudo haber sido mi amigo, pero…” y ahí hizo un gesto de mostrar billetes. Tras las risas vinieron pegados tres clásicos de Oasis: “Whatever”, “Half the world away” y la muy esperada “Wonderwall”, que le dio fama mundial.

Tras un breve receso, Noel Gallagher cerró su show con otra de sus obras emblemáticas, “Don’t look back in anger” y finalmente con “All you need is love”, de The Beatles, para dejar en claro que, aunque con su nuevo disco mira hacia el futuro con sonidos y atmósferas electrónicas, por algo los clásicos vivirán por siempre, más allá de las modas.

Una fiesta de casi dos horas y 21 canciones que solamente disfrutaron cerca de 4 mil personas, lo que ratifica que aunque Concepción se jacta de ser la cuna del rock, aún le falta entusiasmo para poder motivarse ante espectáculos internacionales. Quizás porque no sufren lo de los magallánicos, que no tenemos conciertos de este tipo y debemos hacer maratónicos viajes para estar cerca de nuestros ídolos.