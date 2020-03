El recordado Cine Cervantes a la espera de un proyecto que lo regrese a sus años de esplendor

– Desde que el teatro cerró sus puertas, el 23 de febrero de 2003, ha sido utilizado de manera esporádica. El pasado martes se presentó una reedición del libro de Mateo Martinic sobre los primeros años de Punta Arenas, ocasión que fue aprovechada para reacondicionar sus instalaciones.

El pasado martes, el historiador Mateo Martinic fue uno de los tantos que se maravilló por volver a apreciar la arquitectura y pinturas del añoso Cine Cervantes, que desde que cerró definitivamente sus puertas -el 23 de febrero de 2003- había permanecido como un oculto tesoro de otras épocas. El relanzamiento de la obra con la que Martinic relató los primeros 50 años de la ciudad, fue la ocasión propicia para reabrir las puertas del Cine Cervantes, y de ahí, la sorpresa tanto del autor como de la mayoría de los asistentes.

“Esta es una de nuestras joyas patrimoniales, debería mantenerse porque es un tesoro, sólo basta mirar las paredes para ver lo que vale y debe ser conservado como un lugar de arte, cultura, y sobre todo para sucesos como éste”, expresó Martinic.

En esa misma línea, el arquitecto Dante Baeriswyl, uno de los moderadores en la ceremonia de lanzamiento del libro, opinó: “Estamos reviviendo un patrimonio que tiene la ciudad, que tiene que mantenerse, ampliarse, remodelarse, restaurarse. Tiene mucha historia, las pinturas, la decoración, arquitectura que tiene que recuperarse. Hay mucho del estilo art decó, que se manifiesta principalmente en los decorados, además de las pinturas”.

El cónsul de España, Rodrigo Fernández, recordó un poco de la historia del recinto: “En este local, que era una sala de frontón de pelota vasca, fue la cena formal de los 400 años del encuentro del estrecho de Magallanes, entonces estamos hablando de un edificio que tiene más de 100 años. Es parte de nuestra historia, es de fines de 1800 y la comunidad magallánica debiera buscar la forma de poder recuperarlo. La colectividad española está dispuesta a encontrar una solución que permita que la comunidad la pueda utilizar, y estamos buscando alternativas para ello. Es una restauración que no es fácil, pero no demasiado complicada. Los cuadros del Quijote que están pintados son lienzos pegados en la muralla; hay un techo completamente de madera; es una sala que la Sociedad Española tiene cerrada hace muchos años, pero la sigue manteniendo con calefacción y para eventos puntuales”.

El presidente de la Sociedad Española, Alfredo Barbería, recordó que “fue refaccionado como cine en 1938, antes fue un sitio de patinaje, pelota vasca, pero el mismo directorio de la sociedad, en 1936, decidió que se podía transformar en una sala de cine, y se hizo la habilitación como tal, con la temática que tenemos hasta los días de hoy”.

Proyectos

En la Sociedad Española tienen más que clara la importancia del Cine Cervantes y su historia, y según confiesan, no han sido pocos los proyectos que se han presentado. Barbería, reveló que “en tres oportunidades hemos estado tratando de elaborar un proyecto que sea viable y que pudiera participar del punto de vista de presupuesto, el Estado chileno, porque la recuperación de esta sala, en plenitud, tiene un costo que no es menor. Los tres proyectos, por distintas razones, no llegaron a feliz puerto y en algún momento, cuando se creó la comisión regional de los 500 años, se pensó ponerlo dentro de las posibilidades de recuperación, pero el principal inconveniente que tenemos es que el proyecto pasa por recuperar toda la sala, desde el ingreso. Y el foyer está arrendado a una empresa (Banco Falabella) y siempre hemos topado con ese inconveniente. Hoy por hoy tenemos la suerte de que este evento lo hicimos junto con la municipalidad y tuvimos el visto bueno del Servicio de Salud para ocupar las instalaciones”, explicó Barbería.

Pero a pesar de su

inactividad (se abre para el Día del Patrimonio, tanto Nacional como Regional, así como eventos específicos), la Sociedad Española no tiene abandonado el recinto, porque como apuntó Alfredo Barbería, “gracias a que se ha mantenido con calefacción, el deterioro no ha sido tan grande. Hay gente que se ha sorprendido cuando ha venido, porque pensaban que estaba en malas condiciones. Pero se mantiene limpio, ordenado, la idea es no descuidarlo”.

Y aunque funcionó para algunos eventos específicos, la Seremi de Salud advirtió que, al no contar con servicios higiénicos, no podía seguir funcionando, ni siquiera de manera esporádica. De hecho, para la presentación del libro, el lunes pasado, hubo que instalar baños químicos en el edificio municipal, por el pasaje Pedrals para obtener el visto bueno.

Como el contrato con la entidad bancaria es indefinido y reporta buenos ingresos para las actividades de la sociedad, hay que buscar alternativas.

Al respecto, el protesorero de la Sociedad Española, Juan José Salas, detalló algunas de estas opciones. Una de ellas es poner una entrada por el estacionamiento donde se ubica la Municipalidad de Punta Arenas.

“Se conversó bastante en el periodo del alcalde

Boccazzi, es que cuando el municipio restaurara el edificio municipal, la idea era dejar la construcción que está ‘pegada’ a la sala Cervantes, que en su tiempo fueron las cocheras y casas de alojamiento del personal del Palacio Montes, como punto de ingreso a la sala, por el costado, y ahí dejar los baños, camarines y foyer, cosa de entrar por la parte delantera lateral de la sala”.

Historia de

iniciativas fallidas

Juan José Salas recordó que hubo múltiples gestiones con alcaldes e intendentes, e iniciativas con particulares para desarrollar un proyecto. “Todos han chocado con inconvenientes presupuestarios, momentos, atribuciones, que no han hecho posible que se concrete ninguna de las ideas con las que hemos ido avanzando. En el intertanto, hicimos un anteproyecto que consideró estudios de suelo, proyectos de arquitectura, con recursos propios, a objeto de tener una aproximación a lo que debiera ser la recuperación de la sala, pero todo choca con un aspecto fundamental: considerar o no el foyer. Es indudable que lo ideal sería recuperar la sala completamente, con su ingreso por la Plaza de Armas. Sin embargo, para la institución el arriendo del primer piso ha sido siempre fundamental, es el principal ingreso de la Sociedad y sin él, no podríamos funcionar, mantener el edificio, apoyar grupos culturales. Con el intendente Flies hubo algunas ideas que no se concretaron y ahora hay situaciones como las actuales en que es complicada la obtención de fondos para esto”.

Salas reconoce que, en cuanto a presupuestos, cada proyecto ha tenido el suyo. “Lo que es restauración de las pinturas, hace tres años, pedimos presupuestos a personas calificadas en Santiago, y en ese tiempo era entre 300 y 400 millones de pesos para la pura limpieza y restauración de las pinturas deterioradas, que era lo más barato. Lo caro es la instalación de los baños, camarines, que en estos momentos no existen. Si tuviéramos un posible financiamiento se podrían tirar líneas de todas las alternativas, y las más convenientes, pero en este momento, no lo tenemos”, concluyó.