“El último tren a casa” presentará gira “The Division Bell” de Pink Floyd

Hoy a las 19 horas, el programa «El último tren a casa” que produce el Colectivo Aczión Kultural, bajo la conducción de Pedro Guichapany presenta una edición dedicada a Pink Floyd en su gira realizada por Europa en 1994 para promocionar su disco “The Division Bell”

Compuesto en su mayoría por David Gilmour y Richard Wright, destacan canciones como «High Hopes», «What do you want from me?», «Coming back to life», entre otras. Además, la canción «Marooned” ganó un premio Grammy en la categoría de “mejor instrumental».

En este programa especial se podrá escuchar íntegramente el disco tocado en vivo.

Radio Presidente Ibáñez se puede sintonizar en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir, en el 94.3 FM de Puerto Natales y en el canal 38 de TV Red Premium, además de www.radiopresidenteibanez.cl.