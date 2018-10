Eli Moya, la magallánica que llevó su propuesta musical a México

La artista oriunda de Punta Arenas, tiene varios meses de arduo trabajo. El 23 de noviembre lanzará un disco, mientras que en diciembre y enero grabará otro álbumpara en febrero publicar su primer Extended Play (EP). En mayo realizará una gira por Europa y a fines de 2019, espera comenzar otra gira por Sudamérica.

Eli Moya es una cantante magallánica que comenzó su incursión artística a los 6 años, compitiendo en la mayor cantidad de festivales musicales que fue posible. Por lo mismo se fue a estudiar a la Escuela de Música Moderna en Santiago y posterior a ello, pasó varias temporadas turísticas cantando en distintos cruceros. En ese ámbito laboral conoció a quien ahora es su manager, Laura García, quien la convenció de radicarse en México, en donde ya vive hace un poco más de dos años.

La cantante explicó que el año pasado su trabajo artístico estuvo dedicado a la composición, logrando crear canciones para un disco completo. “Estoy contenta porque han salido otras vetas musicales y permitió que este año lleve a cabo varios lanzamientos, estamos con tres sencillos al aire y un videoclip. He podido conocer cantantes chilenos y productores mexicanos, ha sido una bonita experiencia. El próximo sencillo viene ahora el 4 de noviembre”, señaló Eli Moya, en su rauda visita a Punta Arenas, para no sólo descansar un poco, sino volver a las raíces y ver a su familia, cuyos padres son Teresa Espinoza y Carlos Moya.

Con respecto a su línea creativa, la magallánica precisa que toda su música está inspirada en los sonidos latinoamericanos. “No me encasillo en ningún estilo musical, lo que sí puedo decir que todas tienen en común una raíz folclórica. He compuesto desde tonadas, hasta zamba argentina, música más pop, alguna más típica de los ’70 y blues, entre otras. No me he querido enfocar en ningún estilo, quiero entregar una propuesta honesta, que nace de la necesidad de decir cosas. Pasa que para mí desde muy niña el escribir y componer significó una catarsis personal, una forma de aprender a llevar mis emociones. Entonces hoy sigo haciendo eso”, manifestó Moya.

Con esta propuesta honesta, como ella la cataloga, la oriunda de Punta Arenas ha entregado al público canciones como “Intensidad”, “Arráncate”, el cual es una zamba argentina; y ahora está terminando la promoción de “Lástima”, que viene siendo su tercer sencillo. Eli Moya actualmente está trabajando en su cuarto sencillo llamado “Loca”, el cual tiene un arreglo que recuerda la música de los años ’70.

“Quiero que la gente sepa que puede hacer este camino musical y que somos varios. Es una carrera cara, yo ya invertí todos mis ahorros en esto, espero que les guste mi idea musical y poder contar con su apoyo”, concluyó la cantante, invitando a las personas que visiten sus redes sociales y su canal de youtube Eli Moya Oficial.

Eli Moya de igual forma señaló que uno de sus anhelos es poder realizar actividades o presentaciones para la comunidad, y por lo mismo espera en alguna oportunidad entregar su música para colaborar en las Jornadas por la Rehabilitación.