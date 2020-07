Elton John se suma a la tendencia y presenta desde hoy algunos de sus famosos conciertos

A partir del hoy a las 13 horas de Magallanes, estarán disponibles por primera vez en formato digital algunos de los míticos conciertos del cantante británico Elton John, que buscan recaudar fondos para la fundación del artista que ayuda a enfermos de Covid-19.

“Elton John: Classic Concert Series” serán estrenos semanales que recopilan material de archivo de sus espectáculos alrededor del mundo, los que podrán verse de forma exclusiva en su canal oficial de YouTube.

La serie se estrena con “Live at the Playhouse Theatre” de 1976 en Edimburgo, Escocia. Los siguientes seis sábados, a las 13 horas, se liberarán nuevos conciertos de dos horas en el canal de YouTube de Elton John, donde, además de poder ver los conciertos, se podrá acceder a merchandising de edición limitada que conmemora esta serie especial de conciertos.

“Live at the Playhouse Theatre” fue grabado el 17 de septiembre de 1976 en el Festival de Música Popular de Edimburgo, y muestra a Elton John en el apogeo de su popularidad en los años ‘70, después de haber disfrutado de su primer sencillo Nº1 en el Reino Unido con “Don’t Go Breaking My Heart”.

Esta presentación en solitario comienza con “Skyline Pigeon” (tomado de “Empty Sky”) antes de terminar con una versión desenfrenada de “Saturday Night’s Alright (For Fighting)”. La lista incluye “Rocketman”, “Daniel” y “Bennie and the Jets”. Además fue la primera vez que Elton tocó solo “Don’t Go Breaking My Heart”.

La serie recaudará fondos para la Fundación Elton John contra el sida, en apoyo a los esfuerzos de asistencia por Coronavirus. “El Fondo de Emergencia Covid-19 de mi Fundación ayuda a los socios de primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos sobre la prevención y atención del VIH en las comunidades más marginadas”, dijo Elton John, “no podemos poner en riesgo las pruebas y la atención del VIH durante este tiempo o de lo contrario los resultados podrían ser desastrosos para los 37,5 millones de personas que viven con VIH. Por lo tanto, estoy realmente feliz de conectar esta serie de conciertos en YouTube con el beneficio a la respuesta urgente ante Covid-19 de nuestra Fundación”.