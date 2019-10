Emprendedores presentaron sus creaciones en el mundo académico

La semana de la Pyme tuvo ayer una segunda jornada con tintes definitivamente académicos. Esto porque en línea con el espíritu del evento, el mundo del emprendimiento se hizo presente en dependencias del Instituto Santo Tomás sede Punta Arenas, ubicado en calle Mejicana Nº 655.

Se trató de una atractiva feria en la que tanto los creadores de las iniciativas presentes, como los visitantes junto con representantes del área docente y alumnado del área administrativa del establecimiento, compartieron miradas en torno a las materias que hoy son ‘tema’ a la hora de iniciar un negocio.

Para el jefe regional de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) de Magallanes, Alejandro Acevedo Uribe, el principal desafío para que las Pymes no pierdan el cetro de ser ‘el motor de la economía’ está en que las 40 medidas de reimpulso económico anunciadas recientemente por el gobierno, se comiencen a palpar cuanto antes. “Desde la vereda del emprendimiento y las Pymes necesitamos que se erradique el exceso de burocratización, son muchos la documentación y papeleos los que se solicitan cuando se quiere formalizar un negocio. Muchas veces se pide presentar la misma carpeta en dos o tres instituciones que no conversan entre sí, lo que al 2020 con la tecnología que tenemos, no se justifica que suceda. Es imprescindible que se estructure un solo canalizador de documentos que ya estén estandarizados, de manera que cada empresario pueda dedicar más horas del día a potenciar el desarrollo y crecimiento de su actividad, en lugar de perder mañanas enteras en tramitaciones”.