En Puerto Natales culminó duodécima versión del Festival Cielos del Infinito

– Evento artístico cerró su cartelera teatral con la premiada obra boliviana “Ukhupacha”.

Estaba previsto que ayer se presentara el montaje altiplánico a cargo del reconocido director teatral y dramaturgo, Diego Aramburo, en el Liceo Politécnico de Puerto Natales, en el marco del Festival Cielos del Infinito. La obra catalogada para mayores de 16 años, es un monólogo lleno de humor negro, ácido, que reflexiona sobre Bolivia y su último siglo de historia. “Ukhupacha”, que significa tierra interior en quechua, es una especie de ‘stand up bizarro’ sobre los ciclos históricos de un territorio rico, cerró la cartelera teatral del festival.

La puesta en escena que plantea “Ukhupacha” es una mirada a la raíz que hace brotar el presente. Acerca de su presentación, el actor y protagonista Winner Zeballos explicó que “si bien no podríamos tener el conocimiento de todos los referentes que hay en la obra, la idea de lo latinoamericano -si quieres expresarlo así- es bastante transversal a todos los otros países, y creo que con Chile sobre todo hay un paralelo histórico entre Bolivia y Chile muy fuerte, muy importante”.

Mientras que reflexiona en particular sobre este territorio austral y la necesidad de cuestionarse el acontecer histórico. “Me impresiona mucho que todo el tiempo desde que hemos llegado, el comedor era una asociación indígena, también he visto los graffitis, bastantes graffitis en la ciudad de gente indígena, y he sentido un poco esa necesidad de reflexionar al respecto; pero me parece que es una cosa muy sensible en este momento, una cosa que nos toca a todos…en ese sentido, creo que ahí está la potencia del monólogo y simpatizamos con todas estas palabras que nos vienen a la mente; la historia, la colonización, qué es ser conquistadores, qué es ser colonizado, las dictaduras…es decir, toda la historia en general”.

La obra significa un gran esfuerzo vocal de parte del protagonista, que se logra primero con el ejercicio personal de Zeballos, según cuenta, de “conocerse profundamente y a partir de ahí reflexionar acerca de absolutamente toda la historia de Latinoamérica, pensar mucho al respecto, generarse dudas”.

“Ukhupacha” es una obra de la compañía Kiknteatr, perteneciente a la Trilogía Boliviana, de 50 minutos de duración. Diego Aramburo, es uno de los directores más premiados de las artes escénicas bolivianas, quien ya estuvo en Chile con este montaje ganador del Premio Nacional de Teatro 2016 en las categorías de mejor obra, dirección y actuación.

Homenaje a Gabriela Mistral

El miércoles 9 de octubre la comunidad natalina pudo disfrutar de la recién estrenada “Mistral, Gabriela (1945)”, obra que se sitúa en el momento en que la poeta se entera que ganó el Nobel, mientras se encuentra secuestrada por una joven que poco a poco va revelando sus intenciones.

Solange Lackington, actriz que encarna a Gabriela Mistral dijo estar impactada con la capital de Ultima Esperanza. Sorprendida por la belleza del lugar, agradeció el enorme respeto del público y la gran asistencia pese a las fuertes ráfagas de viento y lluvia que marcaron la jornada. “Este temporal nos vino súper ad hoc para la obra, creo que haberlo hecho en este gimnasio fue lo mejor que nos pudo haber pasado aquí, porque la escenografía era mucho más amplia. Yo me sentía secuestrada en un tremendo gran galpón, donde realmente el ruido del viento, de la lluvia me ayudaba con un ‘afuera’ que la obra tiene, que es esta sensación de no saber lo que está ocurriendo afuera; el peligro inminente”.

La intérprete, que protagoniza la obra junto a Valeria Leyton, dijo que para ella hacer esta obra era un “regalo de la vida”. “Representar a Mistral es una de las cosas hermosas que me han pasado en mi trayectoria como actriz. Participar de este festival es también un deseo cumplido, un sueño, tiene mucha trayectoria. Había un respeto impresionante, el público aplaudió de pie, salimos cuatro veces a saludar y me voy con el alma llena, con una sensación de triunfo y gratitud enorme”, expresó.

Obra peruana

“Ñaña” se titula la primera obra proveniente de Perú que ha sido parte del Festival Cielos del Infinito. En esta duodécima versión, la cartelera del certamen incluyó este montaje teatral que cuenta la historia de Lucy y Elisa, dos jóvenes que crecieron en un mismo pueblo de la selva peruana pero en contextos sociales muy diferentes. Sus vidas se entrelazan a partir del momento en que la madre de Lucy ayuda a Elisa a salir de una situación familiar abusiva y decide invitarla a vivir con ella y su hija en Lima.

Protagonizada por Verony Centeno y la famosa actriz Anahí de Cárdenas, “’Ñaña’ es una historia cruda pero inspirada en un testimonio real. Un montaje que “de algún modo te refleja lo que hasta ahorita hay, tanto en pueblos alejados como también en locales. Es una oportunidad para confrontar lo que nos está pasando…no sabes pero quizás tu vecino esté pasando por este problema, y a veces el callar o no actuar nos vuelve también cómplices. Entonces poder tener la oportunidad de hacer este montaje es reflejarnos con nuestra sociedad”, explicó Centeno.

El Festival de Artes Escénicas Cielos del Infinito 2019, a cargo de Hain Producciones, contó con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el programa Iberescena, y la Municipalidad de San Gregorio.