“Es necesaria una estrategia cultural en las regiones para que los artistas aprovechen al máximo”

Eduardo Peralta es un músico chileno que destaca como trovador, payador y traductor de Brassens y otros compositores francófonos. Comenzó su carrera musical en 1978, como parte de la generación del Canto Nuevo, una alternativa a la alienación comunicacional de la dictadura, destacando por su talento para tocar la guitarra y sus letras mordaces y poéticas.

En 1979 partió a Europa, donde asistió como invitado al Festival de Poesía de Rotterdam, al de la Canción de Berlín, la Casa de los Jóvenes en Ginebra y la de la Cultura de Bobigny (París), donde cantó con Osvaldo Gitano Rodríguez. Allí conoció la música de Georges Brassens, lo cual marcaría su futuro. En 1980 regresó a Chile y tres años más tarde sacó su primer disco. Desde 1999 organiza los Lunes Brassensianos en el Mesón Nerudiano, un café-concert al estilo Rive Gauche de los ‘50.

Eduardo Peralta realizó una breve visita a Punta Arenas, oportunidad en que abordó las necesidades de los artistas y su percepción de la política cultural del país.

– ¿Cuál es su postura política?

– “Con respecto a la política yo siempre he estado a la izquierda pero nunca he militado en ningún partido político, creo que los artistas nos debemos a toda la gente que le interesa el canto, sí mis canciones tienen una tendencia a lo social pero también hay mucho humor y otros elementos que lo hacen diverso. Mi trayecto es una canción crítica, pero sin militantismo e incluso las temáticas plateadas no son partidarias, son más bien abiertas pero por supuesto muy críticas e irónicas, a mí me gusta mucho eso cuando se habla de sociedad, desde siempre la he utilizado”.

– ¿Qué les gustaría ver en la política cultural del próximo gobierno?

– “A mí me interesaría mucho que la cultura y la descentralización sean dos ejes importantes en el próximo gobierno, no significa eso que los artistas santiaguinos vayan para todos lados, sino que haya más intercambio, que los artistas de las regiones puedan ir y recorrer el país porque eso es lo terrible de Chile, lo largo que es. Ir de Magallanes a Iquique es algo difícil, pero sería muy interesante que los poetas, músicos y artistas en general que están surgiendo puedan hacer intercambios culturales con otras localidades. Por su puesto también es necesario que los de Santiago se puedan mover con más fluidez. Es necesaria una estrategia cultural en las regiones para que los artistas aprovechen al máximo su viaje, porque siempre pasa que van y vienen, llegan a una actividad puntual y se van. Es un desperdicio de energía tremendo, tanto para los que organizan como para los artistas. Además, tomando en cuenta la maravilla que es el poder viajar dentro de este país, que tiene una enorme diversidad, entonces es mucho mejor que los artistas puedan quedarse más días en las regiones y recorran. Puede realizar cosas al mediodía, quizás no tan financiadas, pero se puede ir a cantar a los colegios o cosas al aire libre”.

– ¿Considera que hay avances con respecto a las infraestructuras para manifestaciones culturales y artísticas?

– “Sí, de hecho, eso ha sido algo muy interesante en los últimos años. Debemos aprovechar la capacidad instalada cultural que está reformada, refaccionada o rebosada. Los teatros, centros culturales se han construido en todo Chile, ahora hay que aprovechar eso. Ese circuito hay que llenarlo de actividades, darles más recursos y por eso con el Ministerio de Cultura esperamos que se logre más por los artistas y la descentralización”.

– Algo que han comentado otros artistas es la falta de previsión y seguridad laboral que existe en el sector. ¿Le gustaría que se garantice más seguridad para el futuro de los artistas tal como otros trabajadores con contratos a largo plazo?

– “Habría que hacerlo, pero pasa que es muy difícil, somos poco previsores, pero además el sistema de Chile no es atractivo. Uno mete plata al banco y este te dice que el año no fue bueno y los intereses te matan. Los artistas vivimos mucho el día a día, estamos en el momento, nos cuesta eso de mirar el futuro, pero obvio es necesario regular el trabajo artístico con sus posibilidades de ahorro previsional, de futuro, seguridad laboral y salud, entre otras”.

– ¿Qué destaca más del ámbito musical de Magallanes?

– “Toda esta zona es muy intensa en sus irradiaciones poéticas, literarias y musicales. Eso a mí me interesa mucho porque yo he hecho un trabajo muy ligado a la poesía, tanto en la paya con mi amigo Pedro Yáñez, como en la musicalización de los poetas. Obviamente aquí hay poetas importantes o que han hablado de esta región como Francisco Coloane. Yo tuve la suerte de visitar a José Grimaldi también y bueno aquí están los improvisadores que improvisan en décimas con influencia rioplatense porque aquí es muy fuerte la influencia del país vecino. Aquí se conocieron, antes que en Santiago, muchos artistas como Víctor Heredia y Mercedes Sosa. Todo lo que es el canto poético en la Patagonia me interesa mucho. Yo tengo muchas ganas de hacer un disco con artistas de la Patagonia, poetas, cantados por mí que me gusta mucho el musicalizarlos, ya lo hice con otros del sur de Chile, desde Temuco hasta acá (Punta Arenas), como Jorge Teillier y Nelson Schwenke. Hay una relación intensa con la zona, especialmente por los paisajes con lugares tan notables como Tierra del Fuego que me tocó conocer y cantar en los campamentos petroleros, Cerro Sombrero y Manantiales, entre otros. Recorrer la pampa e ir conociendo la Patagonia profunda, son algunas de las cosas que me motivan con respecto a mis proyectos ligados a Magallanes. Tengo un cariño verdadero por la región”.

– ¿Considera usted que Magallanes es una de las zonas de Chile que tiene cercanía con el pueblo argentino?

– “Si uno piensa a nivel histórico, la Patagonia en realidad es una sola y tiene su propia fuerza relacionada con la naturaleza. Es una región, está compartida por dos países pero su personalidad es una sola, incluso para los europeos se habla de Patagonia sin la distinción de chilena o argentina, recorren ambas sin problemas. Hay muchas cosas en común, como el esfuerzo por subsistir y desarrollar estas zonas con climas extremos, manteniendo vivas ciudades tan australes como Punta Arenas, Puerto Williams y Ushuaia, eso le da una personalidad muy fuerte a la gente que vive en estas condiciones, tiene una vibración interna espiritual, política, social, humana y de trabajo que es muy atractiva. Yo disfruto mucho acá”.

– ¿Cuál es su opinión sobre el folclore nacional? ¿Cree que se está proyectando de forma correcta al mundo? ¿Considera que se está inculcando en los jóvenes?

– “Yo tengo una visión bastante optimista de lo que está pasando en el paisaje de la canción folclórica en su diversidad, pero también de la canción en general, de texto, contenido, no me limito al folclore porque yo hago baladas también y tengo incluso influencias de jazz. Lo que he notado en los últimos 15 a 20 años, que es muy agradable, es el fenómeno de la mujer en la canción folclórica ha sido una explosión de creatividad. Hay gente muy interesante, tenemos trovadoras y payadoras, entre otras. Antes el mundo de la paya era exclusivamente de los hombres, era muy machista, pero en los últimos 15 años hay payadoras excelentes como Cecilia Astorga Arredondo, ella es una de las pioneras. Ahora en los encuentros ves a 20 payadoras que incluso tocan el guitarrón que debe ser uno de los instrumentos más difíciles de tocar en el mundo con sus 25 cuerdas. Las folcloristas no se quedan atrás con autoras como Natalia Contesse, Magdalena Matthey, Evelyn Cornejo y Cecilia Concha Laborde. En el mundo del pop está Camila Moreno y Carmen Prieto. Las mujeres han traído una enorme creatividad y talento. A mí me fascina esta explosión femenina de creatividad y diversidad en el oficio de la canción de texto en Chile”.