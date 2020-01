Escritor Jorge Baradit: “Lo más sensato sería no volver a instalar la estatua de José Menéndez, ya no tiene el status moral para aparecer como prócer de la Patagonia”

El autor de tres ediciones de “Historia Secreta de Chile”, más “La Dictadura”, “Héroes” y el más reciente, “Rebelión”, estará hoy en la Biblioteca Municipal de Puerto Natales, a las 19 horas.

Un paso fugaz tuvo por Punta Arenas el escritor Jorge Baradit, que hoy estará en Puerto Natales, para participar en el conversatorio “Todo sigue igual” en el que se abordará el estallido social de 1919 en Natales y su paralelo con el que se inició en octubre del año pasado. Previo a esta actividad y aprovechando su presencia, la librería Qué Leo organizó una firma de libros, a la que asistieron unas cincuenta personas, que pudieron compartir algunas impresiones sobre el más reciente libro del autor, “Rebelión” y comentar sobre la actualidad del país.

“Desde hace una cantidad importante de años, la gente está adquiriendo conciencia histórica, entendiendo que no aparecieron ellos y sus familias hoy, sino que provienen de un linaje de este país, el 80-85 por ciento, que ha pasado por etapas donde ha sido permanentemente discriminado, agredido, maltratado y cuando tomas esa conciencia histórica, le tomas el peso también a la deuda que el Estado de Chile tiene con una clase completa de este país, con la mayoría de este país. Y cuando tomas conciencia histórica, descubres que empiezas a tomar posición política, que no tiene que ver con firmar por un partido, sino con tomar conciencia dónde estás parado, las deudas de la sociedad y las necesidades que hay; tengo la impresión que la historia ha sido un gatillante importante de todo lo que ha pasado en los últimos meses”, reflexionó Baradit sobre la actualidad nacional.

Este estallido social ha traído aparejada la destrucción de estatuas, tema sobre el que aborda en “Rebelión”, y que en el caso de Punta Arenas, tuvo el ataque al busto de José Menéndez, que en su visión “lo más sensato sería no volver a instalar esta estatua, que tiene que quedar guardada en un garaje; ya no tiene el status moral para aparecer como un héroe o prócer de la Patagonia”.

Pero como en toda revolución como la que se está viviendo, hay muchos episodios de violencia sobre los que se ha puesto el foco, por sobre, incluso a las demandas de la sociedad. Al respecto, Baradit opina que “todos los ciclos de revueltas tienen una lógica y ciclo de vida, que pasa por una efervescencia inicial, en que los estallidos de violencia o la destrucción que ese estallido pueda provocar, son excusados por estar dentro de ese contexto; pero cuando esto se extiende artificialmente por distintas razones, termina degradando el movimiento. Y claro, hay personas que ya no les importan tanto los cambios sociales y sí si les rompieron el vidrio o no, empiezan a aparecer los intereses más pequeños y domésticos, y ahí el movimiento se ve dañado. Lo que creo que no cabe duda es que una cosa son las demandas, la urgencia por una nueva Constitución y otra son los desmanes y violencia, que son un tema policial y es muy estúpido decir que ‘como hay violencia, rechazo nueva Constitución’.

Sobre cómo podría continuar este movimiento, Baradit, que en sus investigaciones ha notado que estos ciclos suelen repetirse en la historia de Chile, “pero en este caso, las condiciones son diferentes: al estar Chile completamente abierto al comercio exterior, al existir mecanismos internacionales de condena o de enjuiciamiento por Derechos Humanos, ya no es tan libre de hacer lo que quiera. Chile no puede arriesgarse a ser condenado comercialmente por sus socios en el extranjero, por unas Fuerzas Armadas que, uno, no tienen piso político ni moral para hacer nada, porque están tremendamente desprestigiados y también por la ciudadanía, porque una de las principales herramientas del poder es la impunidad, la desinformación y el secreto. Hoy existe tecnología para que la gente se entere en el minuto y tenga visiones alternativas, entonces no está fácil para los tiranuelos y dictadorcillos, creo que se van a conseguir cosas importantes, no sé qué tanto vamos a avanzar, pero vamos a avanzar”.