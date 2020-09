Escritor Pavel Oyarzún y Nacional de Literatura para Elicura Chihuailaf: “Es un reconocimiento justo que resalta la cultura y la literatura del pueblo mapuche”

Para quienes se dedican a las artes, en este caso la literatura, la situación actual, si bien puede desanimar, también contribuye a desarrollar otras habilidades o incluso, servir de inspiración. El escritor regional Pavel Oyarzún es otro de los que se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad.

“Me he mantenido en mi labor como docente de la Universidad de Magallanes, en esta modalidad online, no me costó mucho adaptarme, me ha gustado hacer de esta forma mis clases de literatura en la carrera de Pedagogía en Castellano. También he trabajado con las estudiantes de la escuela de Educación Parvularia, en literatura infantil y juvenil, y he continuado con mi taller literario en la universidad, que llevo realizando casi siete años”, resume el escritor, para quien ha sido vital mantenerse en contacto con sus estudiantes, pese a las dificultades que plantea el uso de plataformas web.

En modo cuarentena

Su último libro se publicó el año pasado, la novela “Será el paraíso”, en Lom Ediciones, que alcanzó a presentar en enero, mientras que en Punta Arenas estaba planeado su lanzamiento para fines de marzo, “pero llegó el coronavirus. Y ese mismo mes alcancé a enviar a la editorial mi último trabajo que realicé y en este momento, estoy proyectando otra novela, definiendo el tema, personajes, escenarios; estoy en una etapa tentativa, de mucha exploración”. Además, se encuentra trabajando en textos sobre libros que ha leído, por lo que “a pesar de esta inmovilidad y encierro, mi trabajo como escritor ha sido fructífero. Y para eso es fundamental mantener la disciplina en las lecturas y proyectos literarios”, destacó.

Igual siente que, producto de esta situación, habrá modificaciones en lo psicológico al abordar cualquier labor, en este caso, la creativa, y que podría expresarse en el futuro, “porque todavía no somos capaces todos de sopesar las consecuencias conductuales de esta situación; ha sido un periodo extraño, tengo la sensación de inmovilidad a veces, de rutina, pero a mí me rescata mi afición lectora, una vía para conectarse con otro tiempo, otras épocas; por eso siempre recomiendo la lectura, que hoy en día cobra un valor superlativo y es una manera de sobrellevar estas condiciones en las que vivimos hoy día”.

Reconocimientos para Elicura Chihuailaf y Raúl Zurita

Pavel Oyarzún se refirió, finalmente a la entrega del Premio Nacional de Literatura para Elicura Chihuailaf y del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana para Raúl Zurita. “Es un reconocimiento justo para Elicura Chihuailaf, que resalta la cultura y la literatura del pueblo mapuche, en estos momentos, más necesaria que nunca. Sí debo decir que pensaba en otras candidaturas, como la que apoyaba la Universidad de Magallanes, Astrid Fugellie, escritora y poeta magallánica, y también quiero hacer una mención a Elvira Hernández, que también ha sido candidata en varias versiones al Premio Nacional y que debió haber obtenido este premio en versiones anteriores. Y con respecto a Raúl Zurita, que un premio de los más importantes de la literatura hispanoamericana haya recaído en uno de los poetas más importantes de Latinoamérica de las últimas décadas, siento que se premia a través de su obra, a la enorme presencia de la poesía chilena en las letras hispanoamericanas. Estaba en el ambiente la obtención por parte de Zurita de uno de estos premios”, concluyó.