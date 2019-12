Escritora invita a vivir experiencia poética en taller Poesía en Movimiento

Una invitación a estimular la creatividad a través de la lírica es la que realiza Ana Marlen Guerra, en su taller Poesía en Movimiento. La iniciativa desarrollada durante todo el 2019, incluye dinámicas, revisión de textos poéticos, visionado de algunas piezas audiovisuales y escritura.

La primera versión la realizó en Puerto Williams y la segunda en el café Imago de Punta Arenas en octubre. El tercer taller se realizará en Señoret 90, entre Angamos y Condell, los días 2, 4, 9 y 11 de diciembre próximos, dirigido a personas desde 14 años en adelante (mayores consultas en el correo electrónico animarlen@gmail.com ).

El taller consta de cuatro sesiones. En la etapa inicial se estimula la imaginación y la creatividad. Después se realiza una revisión de material audiovisual y sonoro, para finalmente llegar a la etapa de la escritura, comenta la poeta. Cada sesión aborda una consigna del taller, como que la poesía está más cerca de las personas de lo que creen, en la vida cotidiana, en el cine, en la música.

En la parte de estimulación, las personas salen de su zona de confort, entrando a la parte de la creatividad con otra disposición. El resultado del trabajo es devuelto en un especial documento a cada integrante del taller. “Las personas tienen mucho que expresar”, comentó Guerra.

El 29 de abril hizo la primera versión de esta experiencia poética en Puerto Williams. A la capital de la Provincia Antártica llegó por una invitación que le extendieron desde el municipio con motivo del día del libro. “Asistieron principalmente mujeres adultas y llegó una adolescente y un hombre”, dijo, comentando lo maravilloso de la experiencia en el entorno de Cabo de Hornos.

Ana Marlen Guerra Encina (47) es de origen porteño. Escribe desde los 9 años y para ella la escritura es su “lenguaje natural”. “En distintas épocas de mi vida he sentido que estoy dentro de una película. Si alguna vez postergué mi pasión, ya no hay nada, absolutamente nada que me impida contar lo que “veo” y hacer lo que más me gusta: escribir”, confiesa.

Su primer libro fue el poemario “De bestias, viajes y mariposas” editado en Atelí (2000). Al año siguiente obtuvo una mención honrosa en el Premio Nacional de Cuentos Antonio Pigafetta, con el cuento “Los cráteres del infierno”.

El año 2002 produjo el programa de cine “La séptima butaca” y formó parte del disco “La banda elástica” del grupo Mantiza, aportando con el poema “El ejercicio de la cabaña imaginaria”. Los años 2003 y 2006 dio vida a una obra multidisciplinaria llamada “RE-11”, que contó con artistas de la música, el teatro y la danza. En los últimos 19 años, ha participado como jurado en diversos concursos literarios, tanto en la categoría de cuento como poesía.

El año 2017 fue ganadora del primer lugar del Concurso de cuentos fantásticos Helcaraxë de la Sociedad Tolkien Magallanes, con los cuentos “Despertar” y “La ciudad del eterno retorno”.